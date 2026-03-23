Финляндия призвала солдат приносить собственное оружие: подробности нового решения

Страна кардинально меняет правила мобилизации и разрешает резервистам использовать собственное снаряжение.

Финляндия внедряет революционные изменения в военную доктрину, которые позволят максимально усилить обороноспособность страны. О новых директивах армии сообщило издание Digi24 со ссылкой на официальные заявления Вооруженных сил Финляндии.

Отныне мобилизованные финны смогут приносить на службу собственное огнестрельное оружие и современные технологические средства, такие как дроны и GPS-устройства.

Если раньше от людей ожидали, что они соберут в чемодан только куртки, зубные щетки и спальные мешки, то теперь требования стали более строгими.

"Мы хотим, чтобы вы могли принести собственное оружие, если у кого-то есть оружие, пригодные для военного использования. Таким образом, все ресурсы будут доступны в случае возможной чрезвычайной ситуации", – отметили в военном ведомстве.

Как подчеркивают СМИ, страна имеет один из самых высоких показателей владения гражданским оружием в мире – на 5,5 миллиона населения приходится около 1,5 миллиона единиц вооружения. Каждый третий взрослый потенциально может прийти на сборный пункт уже со своим снаряжением.

Ситуацию проясняют военные специалисты, акцентируя внимание на том, что государственных запасов на складах достаточно. Однако использование частных ресурсов позволит создать настоящий "национальный щит". Каждый такой случай обещают оценивать индивидуально непосредственно при прибытии бойца в подразделение.

Делясь планами, командование отмечает, что Финляндия способна развернуть армию численностью 280 000 человек за считанные недели. Кроме того, страна имеет колоссальный резерв – почти 900 000 человек.

Укрепление 1300-километровой границы с Россией стало приоритетом после вступления Финляндии в НАТО. Власти страны подводят итог, что к 2030 году количество резервистов планируют увеличить до миллиона, чтобы гарантировать безопасность на фоне новых угроз.

