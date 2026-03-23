Украинским военным пришлось применить FPV-дроны, ручные гранаты и противотанковые мины.

Украинские разведчики нашли и взял в плен россиянина, который полтора месяца находился в укрытии, превращенном в подземную крепость. Как рассказали в 7-м корпусе быстрого реагирования ДШВ Вооруженных Сил Украины, операцию провели во время наступления на Александровском направлении.

Отмечается, что российский оккупант нашел укрытие на стыке лесополос и скрывался там полтора месяца, пока ВСУ не "выкурили" его оттуда. Командир роты 132 отдельного разведывательного батальона "Старк" и старший сержант "Макар" рассказали, как заставили врага сдаться в плен.

По словам "Старка", военные проводили ударно-поисковые действия. Узнав, что в определенной точке заселся противник, "прочищали" все траншеи и целенаправленно его искали. Подземное укрытие оккупанта, как оказалось, было укреплено бетоном. Во время штурма, который длился почти два часа, против врага применили FPV-дроны, ручные гранаты и противотанковые мины.

Видео дня

Как рассказал "Макар", оккупант сначала отстреливался, а затем все же принял решение остаться в живых, и сдался в плен.

Как оккупанты сдаются в плен

Напомним, ВСУ все чаще берут в плен оккупантов с крайне низкой подготовкой и абсурдной мотивацией. Екатерина Мирончук, начальница отдела коммуникаций 152-й отдельной егерской бригады имени Симона Петлюры, рассказала, что бойцы 152-й бригады снова захватили нескольких оккупантов. Выяснилось, что некоторые из пленных планировали сдаться еще до начала выхода на позиции. Свой путь в армию РФ они начали со случайного застолья, во время которого их уговорили подписать контракт. Среди них 18-летний парень, который решил доказать, что "может чего-то достичь в этой жизни".

Вас также могут заинтересовать новости: