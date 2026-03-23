Израиль подрывает попытки Трампа добиться деэскалации в Иране, - американский чиновник

Экс-директор Национального контртеррористического центра подчеркивал, что Иран не представляет непосредственной угрозы для США.

Бывший директор Национального контртеррористического центра Джозеф Кент обвинил Израиль в попытке подорвать усилия президента США Дональда Трампа по деэскалации конфликта с Ираном. Об этом пишет The Hill.

"Первым шагом в деэскалации должно быть сдерживание израильтян, иначе все попытки вести переговоры будут следовать следующей схеме: президент США публично объявляет о деэскалации. Израиль наносит массированные удары, чтобы сорвать переговоры и, в свою очередь, ослабить нашу способность вести переговоры", - написал Кент на своей странице в социальной сети X.

В издании напомнили, что на прошлой неделе Джозеф Кент подал в отставку из-за войны с Ираном. В своем заявлении он подчеркнул, что Иран не представляет непосредственной угрозы для США. По его словам, военная операция против Тегерана была начата под давлением Израиля.

Видео дня

Ранее журналист The Jerusalem Post Амихай Штайн написал на своей странице в соцсети X, что, по словам источника, ведутся активные переговоры о проведении на этой неделе встречи между чиновниками США и Ирана в Исламабаде, Пакистан.

Трамп заявил о приостановке ударов по энергетике Ирана

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что отдал указание приостановить удары по энергетической инфраструктуре Ирана на 5 дней. По его словам, в последние два дня США и Иран "провели очень хорошие и продуктивные переговоры" об урегулировании ситуации на Ближнем Востоке.

В это время в Министерстве иностранных дел Ирана заявляют, что переговоры с Вашингтоном не ведутся. В ведомстве обвинили Трампа в "выигрывании времени", пока продолжаются региональные усилия по деэскалации.

Вас также могут заинтересовать новости: