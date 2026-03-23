В чём ещё, кроме оливкового масла, много полезных жиров: диетолог назвала 4 продукта

Оливковое масло полезно благодаря содержанию мононенасыщенных жирных кислот.

Оливковое масло известно своими полезными свойствами благодаря содержанию мононенасыщенных жирных кислот (МНЖК). В одной столовой ложке продукта – около 13,5 грамма жира, преимущественно МНЖК. Однако есть и другие продукты с минимальным содержанием насыщенных (вредных) жиров. Диетолог Дженнифер Лефтон в материале на страницах VerywellHealth назвала четыре таких продукта.

1. Авокадо и масло авокадо

Авокадо – это фрукт с высоким содержанием жира и калорий. Однако жир в нем в основном полезный. Это преимущественно мононенасыщенные жирные кислоты. Также в авокадо есть полиненасыщенные жирные кислоты (ПНЖК) – еще один тип полезных жиров.

По данным Министерства сельского хозяйства США, в одном калифорнийском авокадо содержится:

общее содержание жира – 20,9 г;

ПНЖК – 13,3 г;

ПНЖК – 2,48 г.

Отмечается, что масло авокадо становится популярным в кулинарии благодаря высокой температуре дымления по сравнению с оливковым. Оно также содержит полезные жиры. Одна столовая ложка масла авокадо обеспечивает:

общее содержание жира – 14 г;

МНЖК – 9,88 г;

ПНЖК – 1,89 г.

2. Орехи

Орехи тоже являются богатым источником полезных жиров. Фундук, миндаль и пекан содержат преимущественно мононенасыщенные жирные кислоты.

Так, в одной порции лесных орехов массой 28 г общее количество жиров составляет 17 г. В частности, МНЖК составляют 12,8 г, ПНЖК – 2,22 г.

В такой же порции миндаля – 15,3 г жиров. Из них 9,46 г – МНЖК, 3,89 г – ПНЖК. В 28 г орехов пекан – 21 г жира, в частности МНЖК составляют 11,2 г, а ПНЖК – 6,62 г. В порции кешью – 13,6 г жира. 7,87 г – это МНЖК, 2,48 г – ПНЖК.

3. Ореховая паста

Ореховые пасты также являются хорошими источниками мононенасыщенных жирных кислот. Согласно информации Министерства сельского хозяйства США, в одной столовой ложке арахисовой пасты – 7,98 г жира, из которых 3,78 г – МНЖК, 2,3 г – ПНЖК. Столовая ложка миндальной пасты содержит 8,88 г жиров, в составе которых 5,18 г МНЖК и 2,18 г – ПНЖК. В ложке пасты кешью – 8,48 г жира, в том числе 4,27 г МНЖК и 2,14 г – ПНЖК.

4. Другие масла

Рапсовое и сафлоровое масла имеют высокое содержание мононенасыщенных жирных кислот. Они также известны как "семенные масла", поскольку их получают из семян растений.

Некоторые высказывают гипотезы, что масла из семян вредны из-за особенностей их производства, а также из-за того, что соотношение омега-6 и омега-3 жирных кислот в них не является оптимальным, говорится в статье.

Исследование 2013 года, опубликованное в журнале Annals of Clinical Nutrition and Metabolism, показало, что эти масла лучше для здоровья сердца, чем насыщенные жиры.

В 1 столовой ложке рапсового масла всего 14 г жира. При этом мононенасыщенные жирные кислоты составляют 8,86 г, а полиненасыщенные – 3,93 г. Столовая ложка сафлорового масла содержит 13,6 г жира. Количество МНЖК составляет 10,2 г, ПНЖК – 1,74 г. В столовой ложке подсолнечного масла – 14 г жира, из которых 11,7 г – это МНЖК, а 0,53 г – ПНЖК.

Ранее УНИАН рассказывал, как кунжутное масло влияет на давление. Отмечалось, что этот продукт может способствовать нормализации кровяного давления благодаря своему ненасыщенному жирному профилю и большому количеству антиоксидантов.

Вас также могут заинтересовать новости: