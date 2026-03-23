Россия может готовить новый массированный удар, есть информация от разведки, - Зеленский

Президент Украины отметил, что уже были отданы распоряжения силам ПВО.

Россия сегодня, 23 марта, может нанести массированный удар по Украине. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в вечернем видеообращении.

"И, пожалуйста, сегодня обращайте внимание на сигналы тревоги. Есть информация от разведки, что россияне могут готовить массированный удар", - отметил он.

При этом Зеленский добавил, что уже были даны распоряжения для сил ПВО.

"Соответствующие наши распоряжения для сил ПВО уже были. Берегите, пожалуйста, себя и Украину", - подчеркнул президент.

Прошлый массированный удар по Украине - что известно

Как сообщал УНИАН, в ночь на 14 марта Россия нанесла комбинированный удар по объектам критической инфраструктуры Украины с применением ударных БПЛА, ракет наземного и морского базирования. Всего радиотехническими войсками Воздушные Силы зафиксировали 498 средств воздушного нападения, из них сбили 460 целей.

В Воздушных Силах отмечали, что, в частности, враг задействовал 2 противокорабельные ракеты "Циркон", 13 баллистических ракет "Искандер-М"/С-400, 25 крылатых ракет "Калибр", 24 крылатые ракеты Х-101, 4 управляемые авиационные ракеты Х-59/69 и 430 ударных БПЛА (250 из них – "Шахеды").

Противовоздушной обороной было сбито/подавлено 460 целей – 58 ракет и 402 беспилотника различных типов.

Основным направлением удара стала Киевская область. Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

