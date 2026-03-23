Война в Иране или Украине: в Chevron рассказали, что нанесло нефтяным рынкам больший ущерб

Восстановление цепочек поставок после полного открытия Ормузского пролива займет еще некоторое время.

Война в Иране нанесла мировым нефтяным рынкам даже больший ущерб, чем предполагалось. Об этом со ссылкой на генерального директора Chevron Майка Вирта сообщает Politico.

"У нас сейчас есть много нефти и газа, которые не поступают на рынок, – сказал Вирт на конференции CERAWeek в Хьюстоне. – Физические цепочки поставок не реагируют мгновенно, поэтому даже если пролив когда-нибудь откроется, восстановление запасов нефти нужных сортов и соответствующих видов топлива займет время".

Вирт считает, что атаки Ирана на танкеры с нефтью нанесли больший ущерб рынкам нефти и газа, чем война России против Украины. Азиатские страны уже испытывают нехватку дизельного топлива и авиационного керосина. Война также задержала поставки СПГ (сжиженного природного газа), удобрений и других товаров.

По словам Вирта, оценка нанесенного ущерба станет настоящим вызовом для мировых элит. "Неизвестно, сколько производства было остановлено и насколько серьезно пострадали некоторые объекты", – сказал он.

В свою очередь, министр энергетики США Крис Райт отметил, что перебои с поставками нефти и газа будут "краткосрочными", но в то же время призвал компании наращивать производство.

"Цены выросли, чтобы дать сигнал всем, кто может производить больше: пожалуйста, производите больше", – отметил американский высокопоставленный чиновник.

Война в Иране – последние новости

Недавно президент США Дональд Трамп сообщил, что распорядился временно приостановить удары по энергетическим объектам Ирана на пять дней.

По словам Трампа, в течение последних двух дней США и Иран провели "очень хорошие и продуктивные" переговоры по урегулированию ситуации на Ближнем Востоке. Он добавил, что эти переговоры продлятся еще около недели.

Напомним, ранее Европейский Союз призвал государства-члены срочно начать наполнение газовых хранилищ, чтобы предотвратить дефицит и резкий рост цен на энергоносители на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке.

