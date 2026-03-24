Россия ударила по Полтавской и Запорожской областям: есть погибшие и много раненых (фото)

В Полтавской области зафиксированы попадания в гостиницу и многоэтажки.

Сегодня ночью россияне осуществили массированную комбинированную атаку на Украину ракетами и дронами, в нескольких регионах произошло попадание в жилые здания, вспыхнули пожары, есть погибшие и очень много раненых.

Глава Полтавской областной военной администрации Виталий Дякивнич сообщил, что в результате российской атаки в Полтавской громаде повреждены жилые дома и гостиница. В результате атаки двое человек погибли, семеро получили травмы.

Впоследствии глава Полтавской ОВА сообщил, что число пострадавших увеличилось до одиннадцати человек.

Также Россия нанесла по Запорожью массированный комбинированный удар беспилотниками и ракетами, сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров.

"Повреждены шесть многоквартирных и два частных дома, магазин, нежилые здания, объект промышленной инфраструктуры", – написал он.

По последним данным, в результате вражеской атаки один человек погиб, пять – ранены.

Атака РФ на Украину

14 марта РФ осуществила массированную атаку на Украину. Основным направлением удара стала Киевская область – зафиксированы разрушения в нескольких районах, есть погибшие и раненые.

По данным Воздушных Сил, всего враг направил на эту атаку 498 средств воздушного нападения, из них сбили 460 целей – 58 ракет и 402 беспилотника различных типов.

