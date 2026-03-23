Учёные нашли 45 мест, где может біть внеземная жизнь: какая из планет находится ближе к нам

Астрономы составили список из 45 планет, которые могут быть наиболее перспективными для поиска внеземной жизни, пишет The Independent со ссылкой на результаты исследований, опубликованные в Monthly Notices of the Royal Astronomical Society.

Отмечается, что на данный момент ученые открыли более 6000 экзопланет – миров за пределами Солнечной системы. Однако большинство из них непригодны для жизни из-за слишком высоких или низких температур или других опасных условий.

Среди отобранных планет – хорошо известные объекты, такие как Proxima Centauri b, TRAPPIST-1f и Kepler-186f, которые потенциально могут поддерживать жизнь. Исследователи считают, что этот список станет отправной точкой для поиска сигналов, которые могут свидетельствовать о существовании инопланетной жизни, или даже для будущих космических миссий.

Как отмечается, список также поможет проверить эффективность нынешней модели определения пригодности планет для жизни – так называемой "зоны обитаемости" или "золотой середины". Речь идет об области вокруг звезды, где температура позволяет существовать жидкой воде. Изучение планет на границе этой зоны может дать ответ, насколько эта концепция надежна для отбора объектов для исследования.

Наибольшее внимание ученых привлекают планеты системы TRAPPIST-1, расположенной примерно в 40 световых годах от Земли. Некоторые из них получают свет от своей звезды так же, как Земля получает энергию от Солнца.

Впрочем, ключевым фактором остается наличие атмосферы, которая могла бы удерживать воду – один из главных элементов для возникновения жизни.

"Хотя сложно точно определить, что именно делает планету пригодной для жизни, первый шаг – понять, где искать", – отметил аспирант Гиллис Лоури, один из авторов исследования.

Ожидается, что этот список поможет направить наблюдения с помощью современных и будущих телескопов, в частности James Webb Space Telescope, Nancy Grace Roman Space Telescope, Extremely Large Telescope и других.

Следующим этапом станет проверка наличия у этих планет атмосферы – это ключевой критерий их потенциальной пригодности для жизни.

Напомним, по словам ученых, дальнейшее сжигание ископаемого топлива удерживает тепло в атмосфере, океанах и на суше Земли, вместо того чтобы оно отражалось обратно в космос. В результате это привело к потере баланса, который поддерживает стабильный климат. Как пояснили исследователи, это означает, что все больше солнечного тепла остается на Земле, что приводит к нагреванию океанов, атмосферы и ледяных регионов.

А еще ученые выяснили, что микробы могут "путешествовать" между планетами с обломками астероидов. Это открытие имеет значение для политики "планетарной защиты": космические агентства строго контролируют риски биологического загрязнения во время полетов на Марс и возвращения образцов на Землю.

