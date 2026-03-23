Закупали электроэнергию для школ – получили подозрения: как решение Верховного Суда вызвало волну судебных дел в энергетике

Число дел в отношении руководителей учреждений и специалистов по закупкам уже исчисляется сотнями.

В Украине набирает обороты волна уголовных производств против работников бюджетной сферы, которые во время войны обеспечивали учреждения электроэнергией. Как свидетельствуютрасследования журналистов "СтопКора", под подозрение попадают даже те чиновники, которые действовали в соответствии с законодательством, действовавшим на тот момент.

Речь идет, в частности, о специалисте по публичным закупкам, который отвечал за поставки электроэнергии в школы и интернаты. Сейчас он является фигурантом дела о якобы злоупотреблении властью и может столкнуться с серьезными последствиями, в том числе с лишением свободы.

По версии следствия, в 2023 году чиновник заключал дополнительные соглашения с поставщиками, в которых цена на электроэнергию превышала рыночную. Предварительно ущерб бюджету оценивается в более чем 1,8 млн грн.

Сам фигурант в комментарии журналистам "Стоп Коррупции ТВ" подчеркивает: все решения принимались в рамках действующих норм и в условиях военного времени. Из соображений безопасности его личность не разглашается.

"Уведомление о подозрении стало для меня серьезным ударом. Мне инкриминируют действия в интересах частной компании, хотя я действовал в рамках своих полномочий", – отмечает он.

Как сообщают журналисты "СтопКора", подобные случаи не единичны. По их данным, количество производств против руководителей учреждений и специалистов по закупкам уже исчисляется сотнями.

Ключевым фактором, повлиявшим на ситуацию, называют постановление Большой палаты Верховного Суда от 21 ноября 2025 года по делу №920/19/24. После него часть контрактов, которые ранее считались законными, стала рассматриваться как потенциальное основание для уголовной ответственности.

В итоге под давлением оказались директора школ, руководители больниц и уполномоченные лица по закупкам – фактически те, кто обеспечивал работу критической инфраструктуры в условиях войны.

Журналисты "СтопКора" отмечают: такая практика может свидетельствовать о более глубокой правовой проблеме, требующей системного решения.