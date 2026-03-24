В Канаде за ночь исчезло озеро: вода ушла, словно открыли пробку

Весной 2025 года жители общины Кри-Васанипи на севере Квебека проснулись от шокирующей новости. Их любимое рыболовное озеро Ла-Руж, окруженное песчаными берегами, почти полностью высохло. На месте озера они увидели только ил и мертвую рыбу. Исчезнувшая вода проложила новое русло через лес и влилась в более крупное озеро примерно в 10 километрах, пишет Ecoticias.

Спутниковые снимки, опубликованные позже Земной обсерваторией NASA, подтвердили, насколько поразительным было это изменение. С орбиты темное озеро в форме сердца, которое наблюдалось в 2024 году, в 2025 году превратилось в бледную впадину с коричневой полосой осадка, что является классическим признаком внезапного осушения озера.

Первый тревожный сигнал поступил в начале мая с размытой лесовозной дороги к северо-западу от Васванипи. Когда члены общины осмотрели местность, они увидели, что берега озера Ла-Руж обрушились вдоль одной стороны, а дно озера почти высохло, за исключением нескольких неглубоких луж.

Снимки Landsat 9 показывают, что на восточном берегу озера образовался пролом, и вода потекла на северо-восток, пробиваясь через ряд прудов, прежде чем достичь озера Дода, расположенного примерно в 10 километрах. Охотникам и траперам казалось, что карту их территории незаметно переписали.

Прорывное наводнение

Такое событие называют внезапным осушением озера или прорывным наводнением. Термин обычно используется для обозначения ледниковых озер или искусственных водохранилищ, возникающих в результате разрушения льда или дамб. Эксперты говорят, что они почти никогда не видели, чтобы естественное, неледниковое озеро стекало, прорезая себе новый выход.

Диана Виейра из Объединенного исследовательского центра Европейской комиссии сказала, что это невероятный случай, поскольку вода проигнорировала свой обычный сток и открыла новый выход через мягкие береговые отложения. Это свидетельствует о том, что озеро уже находилось вблизи точки перелива, ожидая лишь последнего толчка.

В чем причина

Что же подтолкнуло это тихое северное озеро к краю? Ученые указывают на сочетание природных и антропогенных факторов, от приподнятой котловины с мягкими берегами до снежной зимы, за которой последовало быстрое весеннее таяние, что привело к дополнительному поступлению влаги в почву, которая уже была близка к насыщению.

Вокруг озера Ла-Руж два недавних сезона лесных пожаров и десятилетия лесозаготовок уничтожили значительную часть зрелого леса, который когда-то затенял снег и помогал удерживать землю. Юнес Алила из Университета Британской Колумбии отмечает, что когда земля нарушена пожаром или вырубкой, почва, как правило, дольше остается насыщенной, что со временем ослабляет берега озер и рек.

Лидеры коренных народов кри в Васванипи теперь хотят, чтобы соседние озера с подобными условиями были нанесены на карту риска, поскольку никто не хочет видеть подобной ситуации.

Загадочные 30-метровые волны

