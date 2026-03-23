Весенняя обрезка персика поможет во много раз повысить урожайность процедуры.

Если в вашем саду растет персиковое дерево, то обязательно ознакомьтесь с тем, как обрезать персик. Южный гость оценит такую заботу и отблагодарит садовода небывалым урожаем. В самой процедуре нет ничего сложного - нужен лишь заточенный секатор и садовый вар для обработки ран.

Если вы колеблетесь, когда обрезать персик - осенью или весной, то запомните одно правило. Перед зимой проводится санитарная обрезка больных веток, а в марте - формирующая, что увеличивает количество плодов. Повторяйте это каждый год, и сможете наслаждаться особенно крупными сладкими плодами.

Когда обрезать персик весной

Большинство плодовых культур в Украине обрезают с третьей недели марта, когда почки только набухли, но еще не расцвели. Однако в случае данной культуры правило меняется. Стандартный подход к тому, когда обрезать персик, в каком-то роде уникальный.

Видео дня

Дело в том, что на персиках лишние ветки удаляют в период начала цветения, когда бутоны уже начинают раскрываться. Эта культура плодоносит на прошлогодних ветках. Поэтому при таком подходе проще понять, где заложена плодовая почка и будет урожай, а где вырастут только листья.

Таким образом, нельзя выделить конкретные даты, когда лучше обрезать персик, поскольку всё зависит от вашего сорта. Браться за секатор можно, когда ветках распустятся первые розовые бутоны. Лучше делать это в солнечную погоду, но можно и в пасмурную. Главное, чтобы не было дождя в этот день.

Как правильно обрезать персик

Чтобы провести процедуру правильно и не навредить дереву, нужно понять ее смысл. Поэтому перед тем, как обрезать персик весной, сначала разберем, зачем вообще этим заниматься.

Садоводам рекомендуется каждый год укорачивать растение на 40-50%. Не бойтесь, что такая интенсивная обрезка ему навредит. Напротив - процедура стимулирует быстрый рост молодых веток, предотвращая измельчание плодов. Будучи южным видом, персик довольно светолюбивый. Он не любит загущение кроны, поэтому на нем обязательно удаляют лишние побеги, затеняющие другие.

Главное, что нужно усвоить перед, тем как обрезать молодой персик - такой процедурой вы помогаете дереву. Обрезанная крона получает больше солнечного света, гуще плодоносит и меньше болеет. А укороченные ветки не обламываются под весом плодов.

Кроне персиковых деревьев принято придава форму чаши. Вот основные правила, как правильно обрезать персик весной:

сначала уберите все ветки со следами болезней, травм и обморожений, а также те, что не будут иметь плодов (на них отсутствуют цветочные почки);

удалите все побеги, которые идут в направлении внутрь к стволу, а также вертикально - они лишь загущают дерево и не дают плодов; не трогайте только те, что растут горизонтально;

если горизонтальные ветви разделяются, то удалите более старые ответвления и оставьте те, что помоложе;

на этом этапе на молодом деревце должно остаться около 5-7 самых потенциально урожайных и молодых веток - каждую дополнительно укоротите до длины четвертой плодовой почки.

После процедуры на побегах появятся срезы. Не оставляйте их открытыми, чтобы не занести инфекцию, а обработайте садовым варом или акриловой краской. Обрезанные ветки можно сложить в компостную кучу, где они сгниют и превратятся в питательное удобрение.

