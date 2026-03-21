Правильный рецепт не подразумевает наличия яичного кляра или панировочных сухарей.

Шницель куриный или свиной - блюдо, которое помнят все те, кто застал эпоху СССР. Тогда, в столовых, можно было приобрести добротный кусок хрустящего и сочного мяса примерно за рубль. Теперь же такое угощение подают в ресторанах, но его легко можно приготовить и дома.

По этому рецепту у вас получится сделать именно мясное блюдо, из цельного куска, но если вы хотите шницель из фарша, то можете просто перекрутить часть свинины или курицы, которую уже купили. Состав ингредиентов при этом не меняется, как и технология приготовления.

Ингредиенты:

Видео дня

свинина или курица - 1 кг;

картофель - 400 гр;

яйца - 3 шт;

пшеничная мука - 45 гр;

молоко - 15 мл;

чеснок - 12 гр;

майоран - 3 гр;

твердый сыр - 200 гр;

соль, перец, масло.

Запоминайте, как приготовить шницель, чтобы получить сочное и ароматное второе блюдо. Учтите, что классический шницель - это просто тонкий кусок мяса, который нужно тщательно отбить молотком, обвалять в панировке несколько раз, и только потом пожарить. Однако есть более удачный рецепт, благодаря которому блюдо получится еще вкуснее.

Во-первых, это картофель. Именно он дает ту сочность, без которой мясо может получиться сухим, поэтому использовать овощ нужно обязательно. Важно придерживаться технологии приготовления, иначе слишком жидкая картофельная смесь просто "утечет" с мяса, а густая превратит его в "подошву". Во-вторых, майоран. Эта специя придает невероятный аромат и заметно улучшает вкусовые характеристики блюда. Конечно, ее не добавляли в СССР, когда делали шницель из фарша как в столовой, а вот картофель в рецептах можно было встретить часто.

Для приготовления заветного блюда сначала нужно почистить картошку, натереть на терке и выложить в миску. Затем добавить молоко и измельченный чеснок. Вбить яйца и тщательно перемешать до образования однородной массы. Последний штрих - всыпать муку и специи, снова перемешать.

Далее вымыть мясо, нарезать ломтиками и отбить молотком. Каждый кусочек с двух сторон обтереть специями. Насыпать немного муки на плоскую тарелку и обвалять слайсы сначала в ней, а потом в кляре. Если вы использовали перекрученное на мясорубке мясо, чтобы получить шницель из фарша как в СССР, то вам нужно просто добавить специи в фарш, потом сформировать из его лепешки, и их обвалять в муке, а потом в кляре.

Выложить получившийся полуфабрикат на разогретую сковороду, смазанную маслом, обжарить котлеты с двух сторон до румяной корочки. Затем отложить шницели на бумажное полотенце, чтобы убрать лишний жир. В конце можно посыпать блюдо тертым сыром и подать к столу.

