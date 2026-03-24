США уничтожили ключевой завод двигателей для дронов в Иране

Под прицелом оказалось предприятие, поставлявшее беспилотники Корпусу стражей исламской революции.

США нанесли авиаудар по стратегическому объекту в Иране – в городе Кум уничтожен завод по производству турбореактивных двигателей, которые использовались в боевых дронах. Об этом сообщили в Центральном командовании США.

По данным американских военных, предприятие не только изготавливало двигатели, но и производило авиационные компоненты, которые входили в цепочку создания ударных беспилотников.

В частности, продукцию завода использовал Корпус стражей исламской революции.

Опубликованные спутниковые снимки показывают масштаб разрушений: если еще 6 марта объект выглядел неповрежденным, то после атаки значительная часть производственных зданий уничтожена.

Удар может серьезно повлиять на темпы производства иранских беспилотников, особенно баражирующих боеприпасов. Именно эти дроны активно используются в военных конфликтах и являются важным элементом иранской военной стратегии.

Напомним, президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон и Тегеран достигли "значительных точек согласия" после переговоров, которые продолжались поздно вечером в воскресенье с участием американских представителей. По его словам, стороны якобы достигли согласия по 15 пунктам, однако конкретно назвал лишь один из них – обязательство Ирана не создавать ядерное оружие.

В то же время СМИ раскрыли, как Трамп согласовал начало операции "Эпическая ярость". Менее чем за 48 часов до начала масштабного удара США и Израиля по Ирану президент Дональд Трамп провел решающий телефонный разговор с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху. Именно она, по данным Reuters, могла стать ключевым фактором в запуске операции, которая привела к ликвидации верховного лидера Ирана Али Хаменеи.

