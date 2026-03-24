Стоимость достигает $83 млрд: геологи обнаружили самое богатое в мире месторождение золота

Геологи подтвердили наличие 300 тонн запасов золота на глубине до двух километров.

В Китае глубоко под холмами уезда Пинцзян пролегают 40 отдельных золотоносных жил. В течение последнего года с глубины более двух километров были извлечены буровые керны, а внутри металлических трубок геологи обнаружили то, что встречается очень редко. Об этом пишет Daily Galaxy.

"Во многих буровых кернах было видно золото", - рассказал Чэнь Рулинь, геолог-разведчик из Геологического бюро провинции Хунань.

В целом геологи подтвердили наличие 300 тонн запасов золота на глубине до двух километров, а дальнейшие оценки указывают на то, что на глубине трех километров месторождение может превышать 1 000 тонн. Прогнозируемая стоимость составляет 600 млрд юаней, что примерно равно 83 млрд долларов США.

"Если окончательная оценка подтвердится, месторождение Вангу превзойдет южноафриканскую шахту "Саут-Дип" - одно из крупнейших действующих золотодобывающих предприятий в мире, запасы которого составляют примерно 900 метрических тонн. Однако разница заключается не только в размерах. В одном из керновых образцов, взятых на глубине около 2 000 метров, в тонне руды содержалось 138 граммов золота. Большинство коммерческих рудников работают с содержанием золота ниже 10 граммов на тонну", - говорится в материале.

Также золото было обнаружено во время периферийного бурения вокруг основной площадки, что свидетельствует о том, что месторождение может простираться дальше, чем показывают текущие карты.

Однако открытие месторождения Вангу до сих пор находится на стадии разведки, ведь для подтверждения полного объема требуется дополнительная проверка.

"На данный момент месторождение Вангу является одним из самых богатых месторождений, обнаруженных за последние десятилетия, с видимым золотом в образцах керна и содержанием золота в руде, превышающим средние мировые показатели более чем в десять раз. Подтвердится ли оценка в 1 000 тонн, будет зависеть от результатов бурения, которое еще продолжается", - отмечается в материале.

