США определили дату окончания войны с Ираном, – Ynet

Американцы не проинформировали Израиль о вероятных переговорах.

Соединенные Штаты Америки определились с датой завершения войны с Ираном – речь идет о 9 апреля.

Об этом со ссылкой на израильский источник сообщает издание Ynet. Отмечается, что переговоры между США и Ираном могут состояться уже на этой неделе – предположительно, в Пакистане.

По словам источника, американцы не проинформировали Израиль о переговорах.

Собеседник журналистов утверждает, что дата окончания операции выбрана не случайно.

"Завершение войны 9 апреля позволит Трампу прибыть в Израиль в День независимости, чтобы получить премию Израиля", – приводит издание его слова.

В то же время Channel 12 со ссылкой на источник пишет, что вероятность достижения соглашения по Ирану остается низкой.

В парламенте Ирана заявляют, что не будут возвращаться к переговорам с США в прежнем формате, пишет Al-Mayadeen.

"Мы не вернемся к формату переговоров, созданному американцами перед атакой (28 февраля)", – заявил советник спикера парламента Ирана Расули.

По его словам, сообщения о возможных переговорах между Вашингтоном и Тегераном не соответствуют действительности, а США "используют метод лжи, когда терпят поражение".

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил о "достижении соглашения" с Ираном по 15 пунктам. Американский лидер сказал, что одним из них является обязательство Тегерана не создавать ядерное оружие. Он утверждает, что переговоры были "практически идеальными".

Между тем бывший директор Национального контртеррористического центра Джозеф Кент высказал мнение, что Израиль подрывает усилия Трампа по деэскалации конфликта с Ираном. На прошлой неделе Кент подал в отставку из-за войны с Ираном, подчеркнув, что страна не представляла угрозы для Соединенных Штатов.

Вас также могут заинтересовать новости: