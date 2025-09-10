В следующем году дата Пасхи у католиков и православных будет отличаться.

Ежегодно примерно в середине весны христиане отмечают светлую Пасху, посвященную чуду воскрешения Иисуса Христа. И для православных, и для католиков это главное религиозное торжество года. Однако методы расчета даты праздника у двух конфессий различаются, поэтому дни могут не совпадать.

Мы рассказали, когда Пасха в 2026 году в Украине наступит у последователей разных церквей - православной, католической и греко-католической. Для следующего года даты будут отличаться незначительно.

Когда наступает Пасха 2026 католическая и православная

На первый взгляд кажется, что главный христианский праздник у всех верующих должен отмечаться одновременно. Ведь его дата зависит от лунного календаря, а Луна светит для всех одинаково. Пасха празднуется в первое воскресенье после первого весеннего полнолуния - при этом под "весной" подразумевается весеннее равноденствие 21 марта.

Однако дело в том, что православные в расчетах используют старый юлианский календарь, в котором 21 марта переносится на 3 апреля, а Пасха может праздноваться не ранее 4 апреля. Это различие появилось много веков назад. Кроме того, в православии праздник переносится на неделю вперед, если совпадает с иудейским Песахом, а у католиков подобного правила нет.

Иногда у двух конфессий Пасха совпадает, но только если выпадает на апрель или май. Но чаще даты отличаются. Следующий год будет именно таким. День, когда Пасха в 2026 году празднуется в католических странах, по расчетам будет 5 апреля.

Православная Пасха 2026 переносится на неделю позже - 12 апреля, поскольку иначе совпадала бы с Песахом. В этот же день отмечают греко-католики.

Как отмечается Пасха 2026 - православные обычаи

Украинские пасхальные традиции в разных регионах страны немного отличаются. Но есть общие черты - к празднику принято красить и разрисовывать вареные яйца, а также выпекать сдобные пасхи с декоративным верхом. В церкви на Пасху проводится особенное богослужение, куда любой человек может принести для освящения корзину с продуктами.

В православной календаре это день большой радости - всюду звонят колокола, звучат песни и приветствия. Даже незнакомцы поздравляют друг друга. Запреты на Пасху такие же, как и на другие большие торжества - нельзя работать, ругаться с родными, завидовать и судить других.

Зная, когда когда Пасха в 2026 году, вы сможете запланировать отпуск или семейную поездку на 12 апреля.

