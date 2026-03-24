Почему вы по-прежнему чувствуете себя уставшими после 8 часов сна: эксперт назвал истинные причины

Даже идеальный график отдыха может оказаться бесполезным, если вы допускаете эти распространённые ошибки в течение дня.

Вы можете уделять отдыху треть суток, но все равно просыпаться с ощущением, будто совсем не спали. О том, почему количество часов не гарантирует бодрости, пишет издание Fox News.

Доктор Венди Троксел, лицензированный клинический психолог и старший научный сотрудник RAND, подчеркивает критическую разницу между тем, сколько вы спите, и тем, насколько этот сон качественный.

Она делится тревожной статистикой: примерно каждый третий взрослый страдает от "невосстанавливающего качества сна".

"Многие говорят: "Я сплю достаточно, вот спала семь-восемь часов, но все равно просыпаюсь сонной и не бодрой", – отметила психолог.

Среди главных "похитителей" энергии она называет употребление алкоголя и кофе поздно вечером. Также исследовательница акцентирует внимание на том, что стресс, тревога и использование смартфонов перед сном делают сон прерывистым.

Отдельное внимание в материале уделено женщинам. Как отмечает ученая, женский организм часто страдает от худшего качества сна, чем мужской, и в два раза чаще подвержен бессоннице. Риск расстройств особенно "зашкаливает" во время менопаузы.

Интересно, что люди, которые привыкли спать мало, например по 4 часа, и утверждают, что чувствуют себя хорошо, – на самом деле ошибаются.

Эксперт объясняет: это не признак того, что организму требуется меньше времени на восстановление, а просто привычка тела к дефициту. Исследования показывают, что недосыпание ухудшает способность трезво оценивать свое состояние.

"Это означает, что тот, кто считает, что с ним все в порядке после четырех часов сна в сутки, вероятно, не осознает влияния дефицита сна на свои когнитивные способности и продуктивность", – предупреждает врач.

Для улучшения ситуации специалистка советует добавлять к сну по 15 минут каждый вечер, пока вы не выйдете на здоровый ритм. Также она рекомендует не ложиться спать голодными, но и не переедать на ночь.

Что касается физической активности, то женщина советует заниматься спортом раньше, поскольку интенсивные упражнения слишком стимулируют нервную систему. При этом она призывает уважать свои внутренние часы: "совам" не стоит заставлять себя заниматься утром, если это противоречит их биологии.

