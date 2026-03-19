Обрезка вишни - одно из первых дел в саду с приходом тепла. Пропустишь момент - и дерево ослабнет, урожая не жди. Рассказываем, когда именно браться за секатор и как обрезать вишню правильно - молодую и старую запущенную.

Когда можно обрезать вишню весной

Вишню нужно обрезать ежегодно - без этого дерево быстро зарастает, и уже через пару лет крона превращается в густые непролазные заросли. Такое дерево плохо проветривается, болеет и плохо плодоносит.

Обрезки есть две - весенняя и осенняя, но они разные. Весной дерево нужно сформировать и обрезать так, чтобы улучшить его урожайность.

Видео дня

Если говорить о том, когда можно обрезать вишню, то весной это делают во второй половине марта-начале апреля - почки уже начинают набухать, но сокодвижение еще не началось. Для ориентира можно использовать температуру воздуха - она должна стабильно держаться на +5°C.

Запаздывать с обрезкой не советуют: если пропустить момент, то такая обрезка только ослабит дерево.

Как правильно обрезать вишню

Обрезать вишню может и начинающий садовод - это несложно. Главное – это понять принцип обрезки.

Для начала осмотрите дерево: на вишне не должно быть слишком густой кроны, лучший вариант - ярусная. Первый ярус должен быть на высоте 80-100 см от земли, дальше через каждые 30-50 см.

Что делаем дальше:

срезаем поросль - это тонкие веточки на стволе ниже первого яруса, толку от них нет;

удаляем больные и подмерзшие ветви - весной такие ветки видны, так как почки уже начали пробуждаться, срезать ветки нужно до "живой ткани", если формируете крону, или на кольцо;

прореживаем крону - ветки, которые идут внутрь дерева, трутся друг о друга, также нужно срезать на кольцо;

формируем ярусы - в каждом ярусе нужно оставить 4-6 ветвей, на расстоянии 10-15 см друг от друга, равномерно распределенных по кругу;

укорачиваем прирост - за год вишня может вытянуться на метр, поэтому нужно срезать треть прироста, а если дерево совсем разрослось, то половину, ориентируйтесь, куда "смотрит" крайняя почка – туда и пойдет новая ветка;

подрезаем верхушку - если хочется больше света в кроне, то можно удалить центральную ветвь(проводник), чтобы получилась форма "чаши", или же просто укоротить его, оставив самой высокой точкой.

Обрезать старую вишню нужно аккуратно - ее нельзя омолаживать за один раз. Если сделать массивную обрезку, то это может сильно ослабить растение. Поэтому омоложение старого вишневого дерева делают за два года: в первый год снижают крону, во второй - обрезают скелетные (самые толстые, главные ветки, которые растут прямо из ствола) и полускелетные ветки (поменьше, которые растут уже из скелетных).

Как обрезать старую вишню:

в первый год - уменьшают крону, удаляют все засохшие и кривые веточки, а также корневую поросль;

на второй год - укорачивают побеги на треть и отрезают скелетные отростки до места, где начинаются ответвления.

Совет: когда удаляете крупную ветку, срезайте ее на шип - то есть, оставляйте пенек 5-7 см. Летом, когда пенек засохнет, его можно спилить на кольцо.

Не забудьте также делать обрезку острым инструментом: секатором и ножовкой. Инструмент нужно обязательно обеззаразить перед обрезкой. После нее места среза смазать садовой краской с фунгицидами.

