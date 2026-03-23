Завтра в Киеве станет теплее: прогноз на 24 марта

Осадков в столице не ожидается, а вот солнца будет много.

Во вторник, 24 марта, киевлян ждет спокойная и теплая весенняя погода. Об этом сообщает Погода УНИАН.

Ночью столбики термометров в столице снизятся до +3°, а днем воздух прогреется до +13°. Ожидается ясная и безоблачная погода с большим количеством солнца.

Ветер будет несильный - до 5-8 м/с. Атмосферное давление пониженное, 747-749 мм ртутного столба.

Во Львове во вторник будет переменная облачность. Ночью 0°, днем +15°.

В Луцке будет переменная облачность, ночью 0°, днем +15°.

В Ровно завтра переменная облачность, ночью 0°, днем +15°.

В Тернополе 24 марта ночью 0°, днем +15°, переменная облачность.

В Хмельницком в течение дня будет переменная облачность, ночью 0°, днем +15°.

В Ивано-Франковске будет переменная облачность, ночью 0°, днем +15°.

В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью 0°, днем будет +18°, переменная облачность.

В Черновцах во вторник - переменная облачность, ночью 0°, днем +15°.

В Виннице завтра будет 0°...+15°, переменная облачность.

В Житомире во вторник ночью 0°, днем +15°, переменная облачность.

В Чернигове столбики термометров покажут 0°...+14°, переменная облачность.

В Черкассах завтра ночью 0°, днем +15°, переменная облачность.

В Кропивницком температура ночью будет 0°, днем +15°, переменная облачность.

В Полтаве - переменная облачность, температура воздуха 0°...+15°.

В Одессе 24 марта - переменная облачность, температура ночью +3°, днем +17°.

В Херсоне во вторник ночью будет +3°, днем +14°, переменная облачность.

В Николаеве завтра будет переменная облачность, ночью +3°, днем +15°.

В Запорожье температура ночью +3°, днем +14°, переменная облачность, небольшой дождь.

В Сумах завтра температура воздуха ночью будет 0°, а днем +13°, переменная облачность.

В Харькове - переменная облачность, температура ночью +2°, днем +12°, небольшой дождь.

В Днепре температура ночью будет 0°, днем +15°, переменная облачность, небольшой дождь.

В Симферополе во вторник будет переменная облачность, +3°...+11°, небольшой дождь.

В Краматорске завтра будет пасмурно, температура ночью +5°, днем +10°, небольшой дождь.

В Северодонецке - пасмурно, температура ночью +4°, днем +9°, дождь.

