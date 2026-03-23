Россияне готовятся к наступлению на Купянск: военный рассказал, когда оно начнется

Пока в городе остается ничтожное количество российских военных, которые скрываются в подвалах.

Российская армия увеличила количество штурмов в направлении Купянска и стала применять мотоциклы и квадроциклы.

Об этом в эфире "Суспильного" рассказал офицер управления 43-й ОМБр Артур Мартиросян. "Кардинальных изменений на фронте в этом направлении не произошло, но ощущается наращивание штурмов. Снова появляются мотоциклы, квадроциклы. На этой неделе уже второй раз была попытка штурмовать в направлении Купянска. Раньше там активных штурмовых действий не происходило, очевидно, враг будет наращивать наступление в направлении Купянска", – отметил он.

Мартиросян подчеркнул, что россияне по-прежнему ставят целью захватить Купянск, хотя на сегодняшний день в городе остается ничтожное количество российских военных, которые скрываются в подвалах и активности не проявляют.

Видео дня

По его словам, увеличение количества атак врага ожидается, "когда появится зелень", поскольку сейчас пока все просматривается.

"Есть информация о накоплении в тылу сил для штурмов не только по нашему, но и по другим направлениям", – сказал Мартиросян.

При этом военный добавил, что механизированных штурмов на этом направлении уже давно не было, но увеличивается количество вражеских дронов:

"Мы получаем информацию, что враг готовит больше операторов БПЛА именно на это направление, и они "прокачивают дальний радиус действия", потому что многие FPV-дроны залетают с расстояния 40–50 км от фронта и управляются по радиоканалу".

Военный предположил, что целью россиян является "изнурение переднего края", лишение украинских подразделений логистики.

Ситуация на Харьковском направлении

Как сообщал УНИАН, спикер Группировки объединенных сил Виктор Трегубов отмечал, что россияне пытаются перегруппироваться на Харьковском направлении и подготовиться к наступлению на ряде участков.

По его словам, враг готовится к наступлению на Великобурлукском, Купянском, неофициальном Боровском направлениях и других. Трегубов отметил, что сейчас не наблюдается очень большой активности на Харьковском направлении, в то же время есть всплеск активности врага в Сумской области и был вблизи Боровой.

Трегубов прогнозирует, что россияне готовятся к более значительным наступательным действиям в ближайшие недели.

