Лысенко: на донецком направлении бои ведутся круглосуточно

Об этом сообщил представитель администрации президента по вопросам АТО Андрей Лысенко. "На донецком направлении боевые действия продолжаются почти круглосуточно. Главными целями боевиков остаются позиции украинских военнослужащих в районе аэропорта, в частности в Песках, Авдеевке, Опытном. Противник не прекращает попыток пробить нашу оборону в Марьинке, Красногоровке и Троицком и окрестностях Горловки, но каждый раз наталкивается на мощное сопротивление со стороны наших военнослужащих", - сообщил Андрей Лысенко.

Читайте такжеЗа сутки на Донбассе ранены 11 украинских военныхТакже он сообщил, что вооруженные провокации продолжаются в направлении Мариуполя, где боевики применили танки и крупнокалиберные минометы.

"На мариупольском направлении продолжаются вооруженные провокации в районе Широкино, где боевики применили танковый обстрел. Также враг стрелял из 122-мм артиллерии и 120 мм минометов по силам АТО, расположенным в Староигнатовке. Стреляли из Новоласпы, где боевики хранят свое тяжелое вооружение. Единичные провокации произошли вблизи опорных пунктов в Петровском и Гранитном ", - сообщил Андрей Лысенко.

В то же время, на луганском направлении самая горячая ситуация вблизи Станицы Луганской и села Крымское, где боевики применили крупнокалиберные минометы, зенитные установки и БМП.

Андрей Лысенко также добавил, что по информации Госпогранслужбы было зафиксировано два полета беспилотников врага.