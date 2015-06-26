Ночью боевики начали обстрел Счастья - СМИ
02:08, 26 июня 2015Война
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После полуночи боевики начали обстрел Счастья.
REUTERS
Об этом сообщает informator.lg.ua со ссылкой на закрытый источник в вооруженных силах Украины.
Отмечается, что снаряды боевиков ложатся возле местной автостанции. Уточним, что там ведётся круглосуточная торговля. Количество пострадавших выясняется.
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Ранее УНИАН сообщал, что в четверг вечером боевики в 13-й раз за день обстреляли позиции сил АТО в районе Широкино.
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