Ночью боевики начали обстрел Счастья - СМИ

Об этом сообщает informator.lg.ua со ссылкой на закрытый источник в вооруженных силах Украины.

Отмечается, что снаряды боевиков ложатся возле местной автостанции. Уточним, что там ведётся круглосуточная торговля. Количество пострадавших выясняется.

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Ранее УНИАН сообщал, что в четверг вечером боевики в 13-й раз за день обстреляли позиции сил АТО в районе Широкино.