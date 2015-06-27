Боевики под Мариуполем обстреливают украинские позиции из крупнокалиберной артиллерии

На Мариупольском направлении боевики подтянули крупнокалиберную артиллерию к линии соприкосновения и активно ее применяют.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил спикер Администрации президента Украины по вопросам АТО Андрей Лысенко сегодня на брифинге.

Он отметил, что «обычно провокации осуществляются в темное время суток, когда наблюдение затруднено». В частности, по его словам, вчера вечером террористы начали мощный артиллерийский обстрел украинских позиций в Широкино и Староигнатовке. Огонь велся со стороны Саханки, где сосредоточены орудия и 120-мм минометы противника, и со стороны Новоласпы, где развернуты вражеские САУ и танки.

Лысенко сообщил, что на Донецком направлении оперативная обстановка остается неизменной. «Боевые действия на участке между Марьинкой и Авдеевкой продолжаются практически круглосуточно, а после захода солнца НВФ начинают активно применять запрещенное вооружение, которое развернуто по всей линии фронта, в том числе и в жилых кварталах Донецка. В результате огня крупнокалиберного оружия НВФ под огнем оказываются и населенные пункты на расстоянии 5-8 км от линии соприкосновения», - добавил он.

По его словам, в районе Горловки ситуация остается относительно стабильной, провокации боевиков имеют единичный характер, однако использование танков со стороны НВФ свидетельствует о накоплении значительных сил противника на этом плацдарме.

Лысенко сообщил, что вчера в зоне АТО зафиксировано 8 полетов вражеских беспилотных летательных аппаратов.