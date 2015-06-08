В Минобороны озвучили количество военнослужащих РФ вдоль границы с Украиной
10:44, 08 июня 2015Война
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Министр обороны Украины Степан Полторак сообщил, что вдоль границы с Украиной Российская Федерация удерживает группировку в составе около 55 тыс. военнослужащих.
Вдоль границы с Украиной РФ удерживает значительную группировку своих войск / УНИАН
Как передает корреспондент УНИАН, об этом министр сказал во время заседания Межпарламентского совета Украина - НАТО.
“Вдоль границы с Украиной Россия удерживает группировку своих войск, которая может быть использована для наращивания возможностей незаконных вооруженных формирований.
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"Общая численность группировки составляет около 55 тыс. военнослужащих и около 3 тыс. 700 единиц основного вооружения и техники вооруженных сил Российской Федерации", - сказал министр.
Ранее УНИАН сообщал, что на Донбассе сейчас находятся около 42,5 тыс. российских военных и боевиков.
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