Министр обороны о вооружении боевиков: хватило бы для среднего европейского государства
Полторак отмечает, что у общей группировки вооруженных сил РФ и незаконных вооруженных формирований только танков насчитывается 558 единиц.
На Донбассе сейчас находятся около 42,5 тыс. российских военных и боевиков.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом на заседании Межпарламентского совета Украина-НАТО в Киеве заявил министр обороны Украины Степан Полторак.
Он подчеркнул, что Россия продолжает выступать главным организатором и спонсором вооруженного противостояния на востоке Украины, кроме того, продолжаются скрытые поставки оружия и подготовка вооруженных формирований.
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«На сегодняшний день общая группировка вооруженных сил РФ и незаконных вооруженных формирований на временно оккупированных территориях Донецка и Луганска насчитывает около 42,5 тыс. чел.», - сказал Полторак.
По словам министра, «только танков они имеют 558 единиц, боевых машин, артиллерийских систем и другого вооружения - такого количества вооружения, которое имеют эти группировки, хватило бы для среднего европейского государства».