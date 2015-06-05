В Краматорске штаб АТО продемонстрировал очередные доказательства российского присутствия на Донбассе

Об этом говорится в сообщении пресс-центра АТО на странице в Фейсбук.

Читайте такжеСтолтенберг: У НАТО есть много доказательств военного присутствия РФ на Донбассе

В частности, на Луганском направлении у населенного пункта Счастье были проведены оперативные мероприятия по выявлению групп противника. В результате чего с помощью местных жителей, которые предоставили украинским бойцам информацию, была обнаружена и понесла потери диверсионно-разведывательная группа (ДРГ).

«В районе своего пребывания они оставили оружие и снаряжение, среди которого — реактивные пехотные огнеметы «Шмель». Такой вид оружия используется только вооруженными силами Российской Федерации, на вооружении в войсках РХБЗ ВС РФ (Войска радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил Российской Федерации – УНИАН)», - отмечается в сообщении.

По словам полковника Галушко, украинские подразделения чуть ли не после каждого такого столкновения получают трофеи, изготовленные российским оборонпромом. Это стрелковое оружие, военный российский «сухпай», элементы экипировки, средства медицинской помощи из стандартных наборов для разведки и подразделений спецназа РФ. «Приведенные факты ярко свидетельствуют о российском следе в эскалации вооруженного конфликта на востоке Украины», - подчеркивается в сообщении.