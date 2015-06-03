Боевики под командованием офицеров РФ направили под Марьинку тяжелую технику и подкрепление - Шкиряк

Об этом на свое странице в Facebook сообщает советник министра внутренних дел Зорян Шкиряк.

"По оперативной информации, в настоящее время российско-террористические банды под командованием кадровых офицеров ВС РФ получили приказ и направляют в район Марьинки новое подкрепление для боевиков в виде тяжелой техники, САУ, танков, РСЗО, артиллерийских установок, а также живой силы врага из российских наемников", - говорится в сообщении.

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Шкиряк не исключает, что вскоре вновь состоятся очередные попытки атак на наши позиции в этом направлении.

Напомним, сегодня, 3 июня, российские террористы начали массированное наступление на украинские позиции, наибольший удар был нанесен в районе населенных пунктов Марьинка и Красногоровка, вблизи Донецка. Украинские военные отбили наступление.

За минувшую ночь боевики в районе Марьинки и Красногоровки провели около 40 обстрелов с применением тяжелого вооружения.

По оперативной информации, в настоящее время, российско-террористические банды под командованием кадровых офицеров ВС РФ, получили на... Posted by Зорян Шкиряк on 3 Июнь 2015 г.



