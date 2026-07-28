В странах НАТО начался бум производства взрывчатки из-за войны в Украине, - WSJ

Сейчас в странах НАТО реализуется как минимум 24 новых проекта по производству пороха или взрывчатых веществ.

Бизнес по производству взрывчатых веществ процветает на фоне войны в Украине, и западные правительства вкладывают значительные средства в развитие производства внутри страны. По данным The Wall Street Journal, в странах НАТО реализуется как минимум 24 новых проекта по производству порохов или взрывчатых веществ.

До войны в Украине Вашингтон и его союзники считали, что у них есть достаточные запасы и надежные источники производства. Пентагон десятилетиями придерживался догмы точечных ударов с использованием ограниченного количества дорогостоящих и сверхточных боеприпасов, оснащенных компьютерными чипами и цифровыми датчиками.

В то же время, по словам Уилла Сомериндайка, главы компании Regulus Global, занимающейся оборонным производством и логистикой, война в Украине приводит к возвращению боеприпасов с совершенно иной цепочкой поставок, например, артиллерийских снарядов. При этом у США и Европы нет такой цепочки поставок, а значит, они не обладают суверенитетом над собственными боеприпасами, и изменить это будет непросто, сказал он.

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Запад избавился от опасного производства

Артиллерийские снаряды, ударные беспилотники и ракеты, как правило, требуют использования как минимум одного из двух основных типов смесей, которые сильно расширяются: пороха для запуска снаряда и взрывчатых веществ для уничтожения цели. Вместе они известны как "энергетические вещества", обычно токсичны, сложны в производстве и опасны в обращении. В результате после холодной войны сокращение оборонных бюджетов и опасения по поводу загрязнения окружающей среды и аварий привели к переносу производства за границу.

По данным Командования материально-технического обеспечения армии США, в 1978 году в США насчитывалось 32 государственных завода по производству боеприпасов, а сейчас их 11. В Европе было семь заводов по производству тротила, а сейчас остался один. США полностью зависят от импорта тротила, особенно из Польши.

Война в Украине изменила все

После двух лет боевых действий американские клиенты польского производителя тротила Nitro-Chem получили уведомление о том, что компания не может гарантировать поставки из-за войны в Украине, сообщил Кларк Мика, президент Института производителей взрывчатых веществ.

При этом с 2024 года По словам Мики, стоимость тротила выросла почти в четыре раза.

Поставки других взрывчатых веществ также сократились, поскольку Украина, Россия и Запад увеличили производство боеприпасов, особенно артиллерийских снарядов.

НАТО увеличивает производство

Тротил вскоре будет производиться в США впервые за десятилетия, и три компании строят заводы по производству тротила в Европе. Великобритания планирует завершить строительство как минимум шести новых заводов по производству взрывчатых веществ к 2030 году.

Почти 50 миллиардов долларов из предложенного администрацией Трампа оборонного бюджета в 1,45 триллиона долларов предназначены для развития внутренних источников критически важных минералов, химикатов и энергетических ресурсов, необходимых для производства оружия:

"Однако попытка США увеличить производство RDX – более стабильной замены тротила – и IMX, еще одного взрывчатого вещества, отложена примерно на восемь лет. Производство остается на уровне 2017 года, несмотря на продолжающиеся проекты по увеличению объемов производства. По словам представителя армии, целевая дата наращивания производства сдвинулась с прошлого года примерно на 2030 год".

При этом в Европе из-за действующих правил ввод производства в эксплуатацию может занять годы. Йоаким Сьёблом, бывший руководитель компании-разработчика программного обеспечения, сказал, что, хотя существуют способы ускорить процесс, в демократическом государстве следует ожидать тщательного регулирования заводов по производству боеприпасов.

В России "нет такой же процедуры выдачи разрешений", – сказал он. "Они могут сделать это за один-два года".

Оружие в Европе

Ранее СМИ писали, что немецкий оборонный концерн Rheinmetall предложил Польше ряд совместных проектов, включая производство бронетехники, артиллерийских систем, ракетных установок и боеприпасов. На первом заводе Rheinmetall в Польше планируют начать производить модульные метательные заряды MCS для 155-мм артиллерийских боеприпасов.

Тем временем, несмотря на бум дронов, эксперты считают, что военные бюджеты в ближайшие годы в основном все еще будут направлены на крупные платформы, такие как истребители и танки.

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