Такие ценные рекомендации во время войны могут спасти жизнь.

Война в Украине продолжается, и ракетные, и дроновые атаки уже стали обыденностью для многих украинцев. Далеко не всегда удается дойти до укрытия - часто обстрелы застают украинцев врасплох прямо в их квартирах. В одной из социальных сетей украинка, которая пережила прямое попадание ракеты в дом, рассказала, что делать во время ракетной опасности дома, и какие действия могут спасти жизнь.

Ранее мы рассказывали, где самое безопасное место в квартире и какую локацию эксперты называют "треугольник жизни".

Что нужно делать во время обстрела - советы

В социальной сети Threads появился пост украинки под ником larisaplieshko, с помощью которого она решила поделиться с подписчиками важной информацией, исходя из собственного опыта.

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"Неочевидные советы от тех, кто выжил после попадания ракеты в дом. Пережив прямое попадание ракеты в наш дом, мы решили поделиться неочевидными советами, которые могут помочь. Опыт показал, что у большинства аварийная сумка лежит в стороне. А некоторые из этих советов, которыми мы делились устно, уже помогли знакомым во время последних попаданий".

Украинка составила список самых важных рекомендаций:

Респиратор с самым качественным фильтром, который только сможете найти. Ракетное топливо, порох, дым, угарный газ, пыль от разрушенных конструкций здания, продукты горения пластика и т. д. – всё это значительно затрудняет дыхание. Респиратор не обеспечит 100-процентную защиту, но облегчит дыхание.

с самым качественным фильтром, который только сможете найти. Ракетное топливо, порох, дым, угарный газ, пыль от разрушенных конструкций здания, продукты горения пластика и т. д. – всё это значительно затрудняет дыхание. Респиратор не обеспечит 100-процентную защиту, но облегчит дыхание. Фонарик , который должен быть под рукой. Свет может отключиться в любой момент, а в стене дыма сложно сориентироваться.

, который должен быть под рукой. Свет может отключиться в любой момент, а в стене дыма сложно сориентироваться. Свисток . Если окажетесь под завалами, так вас быстрее найдут.

"Нашей соседке, от квартиры которой осталась лишь дыра, повезло, что под рукой в ванной, где она пряталась, оказался металлический ковш. Она била им изо всех сил. Это спасло ей жизнь, потому что спасатели сразу услышали".

Лекарства . Помимо очевидного, вы должны знать слабые места своего организма, которые сразу реагируют на стресс.

. Помимо очевидного, вы должны знать слабые места своего организма, которые сразу реагируют на стресс. Вода . Обязательно. Много. Даже если не хочется пить. Пейте сами, давайте пить окружающим. Нужно как можно быстрее выводить токсины.

. Обязательно. Много. Даже если не хочется пить. Пейте сами, давайте пить окружающим. Нужно как можно быстрее выводить токсины. Обувь . Лучше всего себя показали "кроксы" или что-то подобное – закрытая обувь на толстой резиновой подошве, лучше на 4–5 сантиметров, с закрытой стопой. Есть вероятность, что вам придётся перелезать через обломки железобетонных конструкций и стекло. Это защитит ноги.

. Лучше всего себя показали "кроксы" или что-то подобное – закрытая обувь на толстой резиновой подошве, лучше на 4–5 сантиметров, с закрытой стопой. Есть вероятность, что вам придётся перелезать через обломки железобетонных конструкций и стекло. Это защитит ноги. Одежда . Положите в чемодан джинсы и кофту, в которые можно будет переодеться, чтобы потом не ходить в пижаме. В дом, даже если он уцелеет, вас могут ещё долго не впустить.

. Положите в чемодан джинсы и кофту, в которые можно будет переодеться, чтобы потом не ходить в пижаме. В дом, даже если он уцелеет, вас могут ещё долго не впустить. Бронепленка на стекло – топ. Или хотя бы скотч (по периметру стекла, затем крест-накрест, затем перемычка).

"У нас было и то, и другое. Это спасло нас от осколков стекла. Все заклеенные стекла устояли. Незаклеенные – вдребезги. И не забудьте про зеркала – это тоже стекло".

Контакты близких. Среди документов в чемоданчике – обычный блокнот с записями контактов и имен. Память в стрессовой ситуации подводит. А блокнот можно просто передать спасателям или медикам.

Среди документов в чемоданчике – обычный блокнот с записями контактов и имен. Память в стрессовой ситуации подводит. А блокнот можно просто передать спасателям или медикам. Влажные салфетки - хотя бы маленькую пачку. Когда всё покрыто дымом, пылью и копотью, очень хочется умыться или вымыть руки, а вода понадобится, чтобы пить.

Также автор поста добавила, что переноска для животных должна быть там же, где аварийный чемодан, под рукой. "Один раз заплатите и проконсультируйтесь со своим проверенным ветеринаром по поводу дозировки, а также заранее приобретите успокаивающий препарат для животных. Другие важные лекарства на разные случаи: при стрессе, ранении, пене изо рта, дрожи или хронических заболеваниях. Сколько набрать и как дать. На каждой упаковке запишите маркером дозировку. Телефона и рецептов может не оказаться под рукой", - посоветовала украинка.

"Здесь я не пишу об очевидных вещах, таких как кровоостанавливающие средства, жгуты и прочее. За 5 лет полномасштабной войны все это уже знают. Но эти детали из нашего болезненного опыта стоит добавить. Пусть же они никогда не пригодятся вам. Держимся".

Пост larisaplieshko собрал почти 4000 лайков, 60 репостов и 20 комментариев. Люди стали делиться своими соображениями:

"Я так понимаю, что респиратор, фонарик и свисток нужно надевать сразу же, как только начинается тревога, потому что *** ты потом найдешь этот чемодан и что-нибудь из него, если всё-таки что-то прилетело и немного завалило".

"От себя добавлю – открыть замки на дверях... Когда над нами пролетела ракета, у половины соседей заклинило замки в дверях, они просто не могли выйти, ждали ГСЧС".

"Я бы ещё добавил сюда огнетушитель. Если возникнет возгорание, можно быстро потушить огонь, чтобы он не распространился по квартире. Это поможет как вам, так и соседям."

"Еще бы добавил.

1. Я бы, честно говоря, спал со свистком. Или положил бы его в безопасное место. Свисток точно можно надеть на шею перед сном. Респиратор и фонарик тоже рядом с кроватью или в коридоре. Потому что если что-то пойдет не так, то я, например, беру с собой телефон.

2. Документы рекомендую сфотографировать и сделать ксерокопии. Можно сразу в телефоне выбрать в камере "документы", отсканировать их и отправить в Google Docs. Документы вы восстановите, а пока будете их искать, то и умереть можете".

Некоторым не удалось сдержать своих эмоций:

"Божеее, пятый год войны, а я до сих пор не могу поверить, что это читаю".

Один из пользователей раскритиковал советы и рассказал о собственном опыте:

"Полтора года назад в мою квартиру влетел "шахед". Я пробирался сквозь огонь к окну, и спасатели спустили меня вместе с собакой с 6-го этажа. Советы – полный бред. В критической ситуации вы действуете на уровне своих рефлексов, а не на уровне своих ожиданий. Вы не вспомните ни о свистке, ни о фонарике, ни о респираторе, если квартира будет гореть. Даже об огнетушителе можете не вспомнить. Я даже забыл, что при пожаре нужно опускаться на пол, потому что там меньше дыма".

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