В Марьинке пятый час продолжаются бои. Медики сообщают о 25 раненых
10:32, 03 июня 2015Война
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В Марьинке Донецкой области пятый час подряд продолжаются бои, среди украинских военнослужащих есть раненые.
REUTERS
Об этом Громадському сообщил медик-волонтер Армен Никогосян. Согласно его данным, бой начался около четырех часов утра со стороны Донецка. Боевики стреляют в сторону Марьинки и Красногоровки с тяжелой техники: "Градов" и танков.
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Боевики хотят взять Марьинку в кольцо, но силы АТО держат оборону, в частности держит позиции 28-я бригада Вооруженных сил.
На подкрепление военным отправили танки и БТРы.
По словам Армена Никогосяна, в настоящее время получили ранения около 25 бойцов. Данных о погибших пока нет.
Боевики уже пятый час обстреливают позиции украинских военных под Марьинкой
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