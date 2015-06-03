В Марьинке пятый час продолжаются бои. Медики сообщают о 25 раненых

Об этом Громадському сообщил медик-волонтер Армен Никогосян. Согласно его данным, бой начался около четырех часов утра со стороны Донецка. Боевики стреляют в сторону Марьинки и Красногоровки с тяжелой техники: "Градов" и танков.

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Боевики хотят взять Марьинку в кольцо, но силы АТО держат оборону, в частности держит позиции 28-я бригада Вооруженных сил.

На подкрепление военным отправили танки и БТРы.

По словам Армена Никогосяна, в настоящее время получили ранения около 25 бойцов. Данных о погибших пока нет.