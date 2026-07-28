Непогода идет по Украине: 10 областей в опасности (список)

Укргидрометцентр объявил на сегодня желтый уровень опасности.

На вторник, 28 июля, во многих областях Украины объявлен повышенный уровень опасности. О непогоде предупреждает Украинский гидрометцентр.

"Днём 28 июля в северо-восточной части, большинстве центральных и южных областей – грозы, в отдельных районах – град и шквалы со скоростью 15–20 м/с", – прогнозируют синоптики.

I уровень опасности объявлен в следующих областях:

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Черниговская;

Сумская;

Харьковская;

Черкасская;

Полтавская;

Кировоградская;

Днепропетровская;

Николаевская;

Херсонская;

Запорожская.

Во вторник в Украине будет облачно с прояснениями. Ожидаются кратковременные дожди, местами грозы. Днем в северо-восточной части, большинстве центральных, Николаевской, Херсонской и Запорожской областях местами будет град и шквалы 15-20 м/с. В центральных, Черниговской, Сумской и Харьковской областях местами значительные дожди.

Ветер сегодня составит 7-12 м/с, днем в западных областях местами порывы будут достигать 15-20 м/с.

Температура ожидается в пределах от +21° до +26°, на юго-востоке страны – до +29°.

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