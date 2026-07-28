Непогода идет по Украине: 10 областей в опасности (список)

На вторник, 28 июля, во многих областях Украины объявлен повышенный уровень опасности. О непогоде предупреждает Украинский гидрометцентр.
"Днём 28 июля в северо-восточной части, большинстве центральных и южных областей – грозы, в отдельных районах – град и шквалы со скоростью 15–20 м/с", – прогнозируют синоптики.
I уровень опасности объявлен в следующих областях:
- Черниговская;
- Сумская;
- Харьковская;
- Черкасская;
- Полтавская;
- Кировоградская;
- Днепропетровская;
- Николаевская;
- Херсонская;
- Запорожская.
Погода 28 июля
Во вторник в Украине будет облачно с прояснениями. Ожидаются кратковременные дожди, местами грозы. Днем в северо-восточной части, большинстве центральных, Николаевской, Херсонской и Запорожской областях местами будет град и шквалы 15-20 м/с. В центральных, Черниговской, Сумской и Харьковской областях местами значительные дожди.
Ветер сегодня составит 7-12 м/с, днем в западных областях местами порывы будут достигать 15-20 м/с.
Температура ожидается в пределах от +21° до +26°, на юго-востоке страны – до +29°.