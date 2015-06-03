Военные без потерь остановили наступление боевиков на Марьинку – Полторак

15:47, 03 июня 2015
Война
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Силы антитеррористической операции без потерь остановили наступление боевиков на Марьинку.

Фото УНИАН

Об этом сказал министр обороны Украины Степан Полторак, сообщает на свойе странице в Facebook журналист Роман Бочкала.

"Сегодня действительно сепары резко активизировались. Но не по всей линии фронта, а на конкретном направлении - Марьинка, Красногоровка. Штурмовые действия противника начались в 4:10. По состоянию на сейчас, они остановлены", - написал он.

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Как отмечается, 7 военных получили ранения в результате боевых действий, погибших нет. Ситуация под контролем. 

Как сообщал УНИАН, по информации медика-волонтер Армена Никогосяна, бой начался около четырех часов утра со стороны Донецка. Боевики стреляли в сторону Марьинки и Красногоровки с тяжелой техники: "Градов" и танков.

По данным бойца батальона "Киев-2" Игоря Савчука, в Марьинку прибыло подкрепление ВСУ.

"Марьинка 13-30. Окружения нет, раненых вывезли. Подтянулось подкрепление. Все держатся. Никакой паники. Сепары ведут сильный обстрел, но не более", - написал он.

Только что был на приеме у Министра обороны Степана Полторака. Свежак из первых уст. Сегодня действительно сепары резко ...

Posted by Роман Бочкала on 3 Июнь 2015 г.

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