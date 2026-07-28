В Днепре поймали гигантского карпа весом почти 15 кг (видео)

Карп - одна из самых распространенных рыб, обитающих в пресной воде.

В Днепре рыбаки смогли поймать огромного дикого карпа - сазана, вес которого достиг 15 килограммов. Об этом сообщили местные паблики в Instagram.

Мужчины после взвешивания и измерений отпустили рыбу обратно в реку.

На опубликованных кадрах видно, что рыбу выловили уже вечером. Она была настолько большой, что один из рыбаков едва удерживал ее на руках.

"На косе у Победы днепрянам улыбнулась настоящая рыбацкая удача. Мужчины вытащили из реки дикого сазана-великана весом почти 15 килограммов. Добычу сразу взвесили, произвели замеры и отпустили трофейного гиганта обратно в Днепр", - говорится в сообщении.

Место ловли расположено в Днепре, на улице Набережная Победы.

Что известно об этой рыбе?

Карп - одна из самых распространенных рыб, обитающих в пресной воде. У него мускулистое тело и крупная чешуя золотистого или темно-бронзового оттенка. Рыба питается водорослями и мелкими водными организмами.

В природе карпы обитают в прудах, озерах и реках с медленным течением.

По словам рыболовов, самыми эффективными наживками для этой рыбы являются кукуруза, мамалыга и бойлы с различными ароматизаторами.

Кроме того, карпа считают одной из самых умных пресноводных рыб. Он хорошо ориентируется в водоеме, обладает хорошей памятью и способен к обучению. Из-за этого его непросто поймать, особенно взрослых особей. Обычно средний карп весит 1,5-2 кг в возрасте 2-3 лет. Однако благодаря благоприятным условиям отдельные особи могут достигать веса до 10 килограммов.

Другие интересные материалы о рыбах

Как писало УНИАН, во Франции поймали 230-сантиметрового сома, из пасти которого торчали останки крупного животного. Рыбаки рассказывали, что ранее в желудках сомов находили останки нутрий и другую крупную добычу.

Также сообщалось, что зеркальные рыбы не просто отражают свет, некоторые из них могут буквально "видеть" кожей. По словам исследователей, в коже рыб есть специальные поры, которые реагируют на свет подобно глазам.

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