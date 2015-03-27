В Широкино продолжается бой, ударная волна ощущается в Мариуполе - "Азов"

В населенном пункте Широкино, что на мариупольском направлении, идет бой.

Об этом сообщается на странице полка "Азов" в Facebook.

"В Широкино уже более часа идет бой, - сообщили бойцы в 16.40. - Террористы обстреливают позиции украинских военных из автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. Также по нашим позициям работает 82 мм миномет".

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Бойцы отметили, что боевики получают адекватный ответ.

Данные о потерях пока неизвестны.

В Широкиному уже больше часа идет бой.Террористы обстреливают позиции украинских военных из автоматических гранатометі... Posted by Батальон специального назначения "Азов" - новая страница on 27 марта 2015 г.

По состоянию на 18.15, бой в Широкино продолжается.

"С наступлением сумерек Широкино снова подверглось мощным обстрелам из 120-мм минометов. Мощность обстрелов такой силы, что ударная волна ощущается в самом городе Мариуполь, который, напомним, расположен в 20 км. от эпицентра боев", - отмечается в сообщении.

З настанням сутінок Широкине знову піддалось потужним обстрілам із 120-мм мінометів. Потужність обстрілів такої сили, ... Posted by Батальйон спеціального призначення "Азов" - нова сторінка on 27 березня 2015 р.

Как ранее сообщал УНИАН, по данным ОБСЕ, в Широкино около 50-60% зданий разрушены в связи с боевыми действиями.