ОБСЕ: в Широкино разрушены около 60% зданий

Об этом сообщил заместитель председателя специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Александр Хуг. Представитель миссии ОБСЕ рассказал, что сегодня ему с командой наблюдателей удалось попасть в Широкино со стороны Мариуполя. По его словам, патруль ОБСЕ посетил центр поселка и ознакомился с ситуацией в этом населенном пункте.

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Александр Хуг отметил, что во время посещения Широкино, наблюдателям "удалось договориться о временном местном перемирии между силами украинских военных, с местным командующим возле Широкино, а также с командирами так называемой "ДНР" в Широкино".

Заместитель председателя миссии считает позитивом, что вторые сутки в указанном районе сохраняется режим прекращения огня после нескольких месяцев постоянных обстрелов. "Но то, что я и мои коллеги там увидели, является катастрофическим. Ни одно здание - которое моя команда сегодня увидела там - не уцелело от осколков снарядов, очень значительные разрушения в этом поселке. 50-60% от всех зданий в этом поселке разрушены", - подчеркнул он.

Александр Хуг рассказал, что в Широкино остается небольшое количество семей, которые в поиске укрытия прячутся или в домах, или соседних зданиях. Также он добавил, что наблюдатели встретили семью с двумя маленькими детьми, которая не желала покидать свой дом и разговаривать с миссией. Эта семья находится в шоковом состоянии от обстрелов. "Люди, которые проживают в этом поселке, находятся в очень плохом и тяжелом состоянии сейчас", - подчеркнул Александр Хуг.

Он сообщил, что миссия увидела, что здание детского сада в центре Широкино разрушено, также местное отделение почты, Дом культуры и несколько магазинов значительно разрушены или полностью уничтожены.

Отдельно он отметил, что миссии ОБСЕ удалось способствовать доставке гуманитарной помощи в Широкино под эгидой Международного комитета Красного Креста для людей, которые остаются там жить.