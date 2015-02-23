Из Дебальцево было выведено более 2 тысяч военных – Генштаб

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил пресс-секретарь Генерального штаба Вооруженных сил Украины Владислав Селезнев.

"Как сообщил министр обороны Украины, генерал-полковник Степан Полторак, в общем из Дебальцево было выведено 2130 военнослужащих с вооружением и военной техникой", - отметил Селезнев.

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Как сообщал УНИАН, 18 февраля президент Украины Петр Порошенко сообщил, что российская сторона ставила украинским военнослужащим в Дебальцево условия сдаться в плен и передать им всю военную технику.

Также президент заявил, что приказал вывести украинские силовые подразделения из Дебальцево.