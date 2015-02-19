Под Дебальцево в плен попало более 90 военных, продолжаются поиски еще 82 - Генштаб

Об этом говорится на официальном сайте Минобороны со ссылкой на пресс-службу Генштаба.

В сообщении отмечается, что в «информационной войне противник значительно завышает количество погибших и взятых в плен украинских военных».

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«Вступив в бой с неравными силами противника на одном из участков фронта на Дебальцевском плацдарме, в плен попали более 90 военнослужащих Вооруженных Сил Украины. Также Генеральный штаб в настоящее время занимается поисками 82 бойцов, местонахождение которых сейчас неизвестно. Для проведения розыска пропавших без вести вовлечены определенные силы, кроме того, мы обратились за помощью к представителям Наблюдательной миссии ОБСЕ, участников Совместного центра по контролю за линией разграничения сторон, других государственных и неправительственных организаций», - сообщили в пресс-службе.

Ранее УНИАН сообщал, что наблюдатели ОБСЕ не попали в Дебальцево, поскольку боевики не предоставили им гарантии безопасности.

Также сообщалось, что согласно информации на сайте Министерства обороны со ссылкой на пресс-службу Генерального штаба Вооруженных сил во время выхода из Дебальцево погибли 13 военных, 157 - ранены.