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Память киборгов почтили в аэропорту "Борисполь" (видео)

10:32, 21 января 2019
Война
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По всей стране вспоминают украинских воинов, которые держали оборону Донецкого аэропорта. За стойкость и несокрушимость сами боевики назвали их киборгами.

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Оборона длилась 242 дня. 20 января 2015 года террористы взорвали терминал аэропорта.

Ныне память киборгов чтят в аэропорту "Борисполь". Это решили сделать с помощью концерта.

Справка УНИАН. Героическая оборона Донецкого аэропорта продолжалась 242 дня: с 26 мая 2014 года по 22 января 2015 года. 242 дня украинские военные, добровольцы, медики и волонтеры противостояли нашествию российско-оккупационных войск и пророссийским боевикам, упорно отстаивая маленький клочок украинской земли.

Отважных и несокрушимых защитников аэропорта прозвали «киборгами». Защищая Донецкий аэропорт, погибли более 200 бойцов.

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Теги: #киборги#Донецкий аэропорт