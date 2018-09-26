Штаб ООС показал яркие кадры с учений украинских артиллеристов (фото, видео)

Обучение проходили на фоне тактической обстановки, которая предусматривала ведение противодесантной обороны на морском побережье.

Среди подразделений Объединенных сил прошел очередной этап конкурса на лучшую артиллерийскую батарею Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины.

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Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС в Facebook, который обнародовал яркие кадры с учений.

Участники соревнования боролись за первенство в четырех номинациях: тактическая – оценивалась слаженность действий батареи, специальная – оценивались умения и практические навыки личного состава по специальной и технической подготовке, профессиональная – оценивались практические навыки офицеров в выполнении ими зачетных огневых задач с боевой стрельбой, теоретических знаний и практических навыков по правилам стрельбы и управления огнем и курса подготовки артиллерийских подразделений, спортивная – оценивались навыки и умения личного состава выдерживать физические нагрузки и противостоять утомлению в процессе военно-профессиональной деятельности.

Все это происходило на фоне тактической обстановки, которая предусматривала ведение противодесантной обороны на морском побережье.

«Главным итогом таких соревнований является полная готовность артиллерийских подразделений к выполнению задач по назначению. Личный состав на практике доводит до автоматизма навыки в развертывании огневых позиций, задачи прицельного артудара по заданным целях, быстром отходе в указанные районы. Лучшие артиллерийские подразделения и военнослужащие от Командующего объединенных сил генерал-лейтенанта Сергея Наева получили почетные знаки отличия, грамоты и ценные подарки», – говорится в сообщении.