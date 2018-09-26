Штаб ООС показал яркие кадры с учений украинских артиллеристов (фото, видео)
Среди подразделений Объединенных сил прошел очередной этап конкурса на лучшую артиллерийскую батарею Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины.
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Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС в Facebook, который обнародовал яркие кадры с учений.
Участники соревнования боролись за первенство в четырех номинациях: тактическая – оценивалась слаженность действий батареи, специальная – оценивались умения и практические навыки личного состава по специальной и технической подготовке, профессиональная – оценивались практические навыки офицеров в выполнении ими зачетных огневых задач с боевой стрельбой, теоретических знаний и практических навыков по правилам стрельбы и управления огнем и курса подготовки артиллерийских подразделений, спортивная – оценивались навыки и умения личного состава выдерживать физические нагрузки и противостоять утомлению в процессе военно-профессиональной деятельности.
Все это происходило на фоне тактической обстановки, которая предусматривала ведение противодесантной обороны на морском побережье.
«Главным итогом таких соревнований является полная готовность артиллерийских подразделений к выполнению задач по назначению. Личный состав на практике доводит до автоматизма навыки в развертывании огневых позиций, задачи прицельного артудара по заданным целях, быстром отходе в указанные районы. Лучшие артиллерийские подразделения и военнослужащие от Командующего объединенных сил генерал-лейтенанта Сергея Наева получили почетные знаки отличия, грамоты и ценные подарки», – говорится в сообщении.