Украина провела военные учения на побережье Азовского моря (фоторепортаж, видео)

Военнослужащие совершенствовали взаимодействие при обороне морского побережья, а также уничтожению надводных целей и морского десанта противника.

Военнослужащие Государственной пограничной службы и Вооруженных сил Украины провели совместные тактические учения по отражению и сдерживанию агрессии с Азовского моря.

Как сообщает пресс-служба Госпогранслужбы, соответствующие отработки проходили по распоряжению командующего Объединенными силами Сергея Наева по поддержанию высокого уровня боевой подготовки подразделений из состава Объединенных сил.

"В ходе учений экипажи бронеавтомобилей Госпогранслужбы и танковые подразделения Вооруженных сил Украины, которые совместно действуют в составе Объединенных сил, усовершенствовали вопросы взаимодействия при выполнении задач по обороне побережья и уничтожению надводных целей и морского десанта противника", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что во время учебной стрельбы днем и ночью снайперские группы закрепили навыки действий в различных условиях обстановки, пулеметчики повысили точность стрельбы в движении и из укреплений, а водители бронированных «Хамвеев» совершенствовали мастерство управления во время движения в колонне, развертывания в боевой порядок и выполнения оборонных маневров на побережье.

"Особое внимание на учениях было уделено вопросам тактической медицины, а именно оказанию домедицинской помощи на поле боя и эвакуации раненых из-под огня противника", - заметили в пресс-службе ГПСУ.

При этом в пограничном ведомстве подчеркнули, что совместные учения по отражению возможной агрессии с моря с поддержанием надлежащего взаимодействия между подразделениями Объединенных сил будут продолжаться и в дальнейшем.