На Донбассе воюет 13-летний боевик (фото)

Малолетний боевик родился 26 августа 2004 года в Луганской области.

На оккупированной территории Донбасса на стороне боевиков воюет 13-летний Максим Глусенко.

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Он угодил в базу сайта "Миротворец", на котором указано, что он "стал жертвой психологического насилия". "Под воздействием российской пропаганды превращен в малолетнего боевика", - отмечается на сайте.

Известно, что его отец Александр Глусенко служит боевиком в 1-ой штурмовой группе т.н. "Народно-освободительного батальона "Заря".

Ранее информационный центр "Миротворец" внес в свои черные списки атташе Генерального консульства Российской Федерации в Харькове Дмитрия Бондарца.