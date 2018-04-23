На Донбассе воюет 13-летний боевик (фото)
11:24, 23 апреля 2018Война
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Малолетний боевик родился 26 августа 2004 года в Луганской области.
Его отец тоже пополнил ряды террористов на Донбассе / фото myrotvorets.center
На оккупированной территории Донбасса на стороне боевиков воюет 13-летний Максим Глусенко.
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Он угодил в базу сайта "Миротворец", на котором указано, что он "стал жертвой психологического насилия". "Под воздействием российской пропаганды превращен в малолетнего боевика", - отмечается на сайте.
Известно, что его отец Александр Глусенко служит боевиком в 1-ой штурмовой группе т.н. "Народно-освободительного батальона "Заря".
фото myrotvorets.center
Ранее информационный центр "Миротворец" внес в свои черные списки атташе Генерального консульства Российской Федерации в Харькове Дмитрия Бондарца.
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