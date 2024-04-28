Ангелина Усанова вошла в топ-3 победительниц в категории "Лучшее ЭКО платье".

"Мисс Вселенная Украина 2023" Ангелина Усанова представила Украину на конкурсе красоты "Miss Eco International 2024", который состоялся в Египте. Платье девушки "Мир в огне" поразило жюри своим символизмом и красотой.

Ангелина Усанова вошла в тройку призеров конкурса в категории "Лучшее ЭКО платье". Главной целью шоу является популяризация бережного отношения к природе. Своим образом украинка пыталась привлечь внимание к теме лесных пожаров и уничтожения всего живого на планете.

Наряд был детально проработанным, аксессуары удачно дополнили платье и создали целостный образ. Он выполнен в черных, оранжевых и красных тонах.

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В дополнение Ангелина также транслировала проблему выгоревших украинских территорий, которые пострадали из-за российских обстрелов.

"2 место в номинации "Лучшее ЭКО платье" заняло платье "Wildfires", которое раскрывает тему лесных пожаров по всему миру, а также выгоревших территорий в Украине из-за войны", - написала Усанова на своей странице в Instagram.

Стоит заметить, что для создания образа использовали только эко-материалы. Этим представительница Украины также показала важность повторного использования переработанных материалов.

Кроме того, выяснилось, что Ангелина Усанова станет Послом доброй воли ООН по вопросам экологии и окружающей среды.

Напомним, ранее мы писали, что впервые на конкурсе красоты победила 60-летняя женщина.

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