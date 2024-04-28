Украине не стоит зацикливаться на Taurus, ведь для F-16 есть другие интересные варианты.

Украина уже долгое время просит у Германии ракеты Taurus, однако Берлин упорно отказывается их предоставлять. Но стоит ли зацикливаться на этих ракетах и так ли они уникальны – рассказал военный эксперт Александр Коваленко.

Что собой представляют ракеты Taurus

Ракеты Taurus предназначены для уничтожения высокозащищенных объектов бункерного типа на больших расстояниях. Данные ракеты могут поражать цели на расстояниях до 500 км и более, в зависимости от модификации, но для экспортных вариантов – не более 300 км.

При этом, отмечает эксперт, ракета Taurus является совместным германо-шведским проектом, но по своему функционалу идентична Storm Shadow/SCALP-EG – такая же дозвуковая крылатая авиационная ракета типа "воздух-поверхность" с рядом разнообразных модификаций боевой части.

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"Иными словами, Taurus – это не уникальная Wunderwaffe, за которую следует отбивать поклоны Олафу Шольцу, имея доступ к Storm Shadow/SCALP-EG", - отмечает эксперт, однако отмечает, что причины настойчивого желания получить эти ракеты у Украины есть – количество доступного вооружения.

"Storm Shadow/SCALP-EG у Великобритании и Франции не тысячи единиц на складах, и передавать Украине их могут в ограниченном количестве. Ракеты Taurus также не гипермногочисленные, но в симбиозе со Storm Shadow/SCALP-EG они позволили бы вывести удары по российским объектам в более системный и массированный режим".

Однако он сразу же указывает на крайне неприятный "минус" ракет Taurus, во многом нивелирующий их преимущества для Украины, - проблема с носителями.

Чем Украина будет запускать Taurus

Как объясняет Коваленко, Taurus проектировалась так, что может быть использована ограниченным количеством носителей. В то время как Storm Shadow/SCALP-EG после лишь незначительной доработки были интегрированы в украинские фронтовые бомбардировщики Су-24 и многие другие средства поражения, предоставляемые нашими партнерами - AGM-88 HAARM, AASM-250 Hammer, JDAM и прочие, а также устанавливались на МиГ-29, Су-27, то с Taurus это невозможно.

"Для того, чтобы Су-24 смог применять Taurus, его следует подвергнуть настолько глубокой модернизации, что это попросту будет чуть ли не новая модификация старого советского фронтового бомбардировщика. И еще не факт, что такая модернизация будет эффективной и качественной", - отмечает эксперт.

Даже F-16 не могут быть носителями Taurus без предварительной модернизации, хоть и не такой глубокой и непредсказуемой, как для Су-24.

Носителями Taurus могут быть шведский Saab JAS 39 Gripen, Panavia Tornado, McDonnell Douglas F/A-18, а также Eurofighter Typhoon. И ни один из этих самолетов Украина не планирует получить, подчеркивает Коваленко.

Однако для F-16 есть другие варианты ракет

Как пишет Коваленко, в номенклатуре F-16 есть два очень интересных средства поражения, а именно дозвуковая крылатая ракета класса "воздух-поверхность" AGM-158 JASSM, а также AGM-154 Joint Standoff Weapon.

AGM-158 JASSM – это все та же дозвуковая крылатая ракета авиационного базирования, которая в зависимости от модификации может применяться как по живой силе/технике, так и по укрепленным объектам, то есть обладает аналогичным функционалом, как и Storm Shadow/SCALP-EG, а также Taurus.

AGM-154 Joint Standoff Weapon – это планирующая бомба на базе бронебойных WDU-42/B. Базовая дальность применения данных бомб – 130 км. Но модификация с реактивным двигателем превышает дальность 500 км. Таких средств поражения было поставлено армии США более 25 тысяч.

Таким образом, F-16 при соответствующем запросе может прийти в Украину со средствами поражения, которые полностью компенсируют Taurus как количественно, так и качественно,так что не стоит зацикливаться именно на этих ракетах, подытоживает эксперт.

Ракеты Taurus для Украины

Шольц заявил, что немецкая сторона не предоставит украинской такое вооружение, потому что якобы наша армия не сможет использовать его без привлечения солдат из Германии, а это, по словам канцлера, "красная линия", которую он не хочет пересекать.

После того, как США решили предоставить Украине дальнобойные ракеты ATACMS, в Германии возобновились дебаты о передаче нашему государству Taurus.

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