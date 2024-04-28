Также украинский министр призвал партнеров усилить помощь Украине.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба приветствовал принятие пакета внешней помощи от США, который включает в себя миллиарды на закупку для Украины необходимых запасов оружия. В свою очередь он призвал усилить международное сотрудничество для того, чтобы Киеву удалось победить в войне против РФ и назвал Путина "политическим животным", пишет Politico.

"Что нам действительно нужно, так это чтобы наши партнеры твердо верили, что победа Украины является достижимой. И во-вторых, чтобы не было страха перед (президентом России Владимиром Путиным), потому что Путин - это политическое животное, которое чувствует страх, и когда он его чувствует, он становится более агрессивным", - отметил министр в интервью CNN.

Во время разговора с CNN Кулеба назвал западную помощь Украине инвестицией в глобальную безопасность и процветание и отметил, что расходы на оружие для Украины будут незначительными по сравнению с будущими расходами, если армия РФ победит.

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Также один из американских ведущих генералов отметил для Politico, что российская армия стала на 15% больше, чем до войны. Кроме того, эксперты предупредили о летнем наступлении, которое может привести к потерям для Украины.

"Все просто: если все эти страны объединились вокруг цели победы Украины, возможно, потому, что они видят, что эта победа важна, это также вопрос их безопасности и процветания. И какой бы ни была цена поддержки Украины сегодня, цена исправления мира, если Россия победит в Украине, будет намного, намного выше", - предупредил украинский дипломат.

В Politico напомнили, что всего несколько недель назад украинская власть, в том числе и президент Владимир Зеленский, прогнозировали катастрофу без срочной помощи со стороны Конгресса. Из-за того, что республиканцы в Палате представителей в течение месяцев тормозили принятие законов, федеральные чиновники отмечали, что Украина может проиграть в войне с РФ в течение года.

В издании добавили, что после принятия законопроекта о помощи США, европейские партнеры планируют свои следующие шаги. Так, премьер-министр Эстонии Кая Каллас призвала союзников по НАТО увеличить свои расходы на оборону до 2%.

В то же время премьер-министр Великобритании Риши Сунак заявил, что его страна пришлет Украине дополнительно 500 млн фунтов стерлингов в виде военной помощи, а также 400 автомобилей и четыре миллиона боеприпасов.

Военная помощь Украине: последние новости

Как писал УНИАН, Австралия передаст Украине военную помощь на миллионы долларов. В частности страна предоставит партию переносных зенитно-ракетных комплексов RBS 70 и беспилотники.

"В рамках коалиции дронов Австралия поставит нам беспилотников на 32,5 миллиона долларов. Также в Украину будет поставлена большая партия ПЗРК RBS 70 на несколько десятков миллионов долларов", - сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на брифинге с министром обороны Австралии Ричардом Марлзом.

Также Канада и Бельгия объявили о новых пакетах помощи Украине. Отмечается, что Канада выделит Украине более 2,3 млн долларов на производство дронов, а также страна передаст еще 100 дронов Teledyne FLIR.

В то же время Бельгия передаст Украине ракеты для систем ПВО из собственных запасов и выделит 200 млн евро для участия в немецкой инициативе по поставке систем ПВО.

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