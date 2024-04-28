Рядом - детская спортивная школа и стадион, это историческая часть города.

Российские оккупанты ударили по Николаеву, в результате чего было повреждено здание отеля, владельцы которого только восстановились после прилетов 2022 года. Об этом в своем Telegram-канале сообщил начальник Николаевской областной военной администрации Виталий Ким.

"Утром, 28 апреля, в 04:45 враг атаковал город БпЛА типа "Shahed-131/136". В результате чего сильно повреждено здание гостиницы, произошел пожар, который был оперативно ликвидирован. В другом отеле рядом выбиты окна, повреждены автомобили. Кроме того, поврежден объект теплогенерирующей инфраструктуры", - написал он.

Впоследствии Ким сообщил, что "владельцы отеля только восстановились после прилетов, которые были в 2022 году".

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"Рядом детская спортивная школа и стадион. Никаких военных объектов. Историческая часть города. Это атака на наш бизнес, на нашу экономику. К счастью, никто не пострадал", - отметил глава ОГА.

Атаки оккупантов - что известно

Как сообщал УНИАН, ранее сегодня, 28 апреля, в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины заявили, что ночью российские оккупанты в очередной раз атаковали Украину - применили четыре беспилотника типа Shahed и пять БпЛА неустановленного типа. Все БПЛА типа Shahed и один дрон неустановленного типа были уничтожены.

Командующий Воздушных сил ВСУ Николай Олещук рассказал, что "Шахедами" оккупанты атаковали с мыса Чауда (Крым), зенитной управляемой ракетой С-300 из Белгородской области России, а беспилотниками неустановленного типа - с оккупированной территории Херсонской области.

"Шахеды" были уничтожены в Киевской, Винницкой, Хмельницкой и Кировоградской областях. Беспилотник неустановленного типа был уничтожен в Николаевской области.

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