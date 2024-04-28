Россияне штурмуют позиции Сил обороны на нескольких участках одновременно с применением КАБов.

Российские оккупанты пытаются реализовать тактику обхода Часового Яра с флангов, но на сегодня эта задача для них невыполнима. Об этом рассказал в эфире "Эспрессо" начальник пресс-службы 26-й артиллерийской бригады имени генерал-хорунжего Романа Дашкевича Олег Калашников.

"Действительно, российские оккупационные войска любят штурмовать город, обходя населенный пункт с флангов. Однако, сегодня по Часовому Яру у них эта задача невыполнима. Поскольку с южного фланга им мешает Ивановское, где продолжаются бои, а также Клещеевка и Андреевка. С северного фланга у оккупантов тоже нет широкого поля действий. Поэтому они не могут обойти город с флангов, а пытаются штурмовать Часов Яр напрямую", - рассказал Калашников.

По словам офицера, россияне штурмуют позиции Сил обороны на нескольких участках одновременно с применением КАБов.

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"Оккупанты штурмуют Часов Яр не на одном участке. Они пытаются проводить штурмовые действия на нескольких участках одновременно. Сначала они забрасывают позиции Сил обороны КАБами. Хотя, если брать тактику НАТО, то сначала работает авиация, а уже потом пехота. У россиян же уже работает вместе. Они одновременно могут сбрасывать КАБы и штурмовать наши позиции", - добавил он.

Часов Яр - сегодня это надо знать

Российские оккупанты пытаются захватить Часов Яр Донецкой области. Как пишет издание Sky News, оккупация Часового Яра открыла бы противнику путь к более широкому наступлению в Донецкой области, которая сейчас на 50% находится под российским контролем.

При этом 27 апреля представитель Оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Назар Волошин заявил, что сейчас россиян в городе нет.

Как отмечал военный эксперт Александр Мусиенко в Часовом Яру россияне используют стандартную тактику малых окружений, чтобы давить на Силы обороны. в то же время, по мнению эксперта, там есть перспективы, в том числе, для встречных боев, активной обороны и для того, чтобы попытаться вытеснить врага с определенных позиций.

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