Это была вражеская разведка, ведь захватчики постоянно выискивают объекты для возможных атак.

Начальник Центра стратегических коммуникаций Сил обороны юга Дмитрий Плетенчук объяснил, о каких именно "дронах неустановленного типа", которыми российские оккупанты атаковали Украину, шла речь.

Об этом он сказал в эфире телемарафона, отвечая на вопрос о применении врагом пяти беспилотников неустановленного типа, один из которых удалось сбить, - о каком типе может идти речь, и почему его трудно идентифицировать.

"Вчера было сбитие. На самом деле у нас здесь работают разнообразные типы дронов. Это обычно "Орланы-10"... Это дроны Zala, это дроны Supercam. Гораздо реже можно увидеть можно увидеть "Форпост" или Mohajer-6", - рассказал Плетенчук.

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По его словам, Mohajer-6 иранского производства в основном работает над акваторией Черного моря.

"Вокруг временно оккупированного полуострова Крым в основном патрулирует уже пилотируемая авиация. Это самолеты самолеты Бе, самолеты АНы. И постоянно в небе присутствуют "Сушки" и МиГи, которые так же ведут разведку и могут наносить огневое поражение", - сказал спикер.

На уточнение, были ли неустановленные беспилотники все же боевыми или разведывательными, Плетенчук отметил: "Конечно это разведка. Они постоянно выискивают объекты для возможных атак и фактически чуть ли не ежедневно они их теряют, потому что постоянно ведется боевая работа, постоянно их сбивают. И над Николаевщиной, и над Херсонщиной, и над Одесской областью".

Атака дронов - что известно

Как сообщал УНИАН, ранее сегодня, 28 апреля, командующий Воздушных сил Вооруженных сил Украины Николай Олещук отметил, что в ночь на 28 апреля российские захватчики атаковали Украину четырьмя ударными беспилотниками типа Shahed-131/136 с мыса Чауда (Крым), зенитной управляемой ракетой С-300 из Белгородской области России и пятью беспилотниками неустановленного типа с оккупированной территории Херсонской области.

Все четыре "Шахеды" были уничтожены на территории Киевской, Винницкой, Хмельницкой и Кировоградской областей. Один беспилотник неустановленного типа был уничтожен в Николаевской области.

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