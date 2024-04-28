Украинские войска "подбили", в частности 50 танков и 95 боевых бронированных машин врага.

Только за последнюю неделю было уничтожено более 6,5 тысяч российских оккупантов, которые пришли в Украину с войной.

"За неделю с 21 по 28 апреля 2024 года Силами обороны Украины уничтожено около 6620 человек личного состава противника", - сообщил в своем Telegram-канале командующий Сухопутных войск Вооруженных сил Украины Александр Павлюк.

Кроме того, было уничтожено 849 единиц вооружения и военной техники российских войск. Речь идет о 50 танках, 95 боевых бронированных машинах, 229 артиллерийских системах, четырех реактивных системах залпового огня, девяти установках противовоздушной обороны, 280 единицах автомобильной техники и 45 единицах спецтехники.

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Также украинскими защитниками было уничтожено девять ракет и 128 беспилотных летательных аппаратов.

Война в Украине - потери РФ

Как сообщал УНИАН, за минувшие сутки, 27 апреля, Силы обороны Украины ликвидировали еще 1 тыс. 96 российских захватчиков. В целом же за время полномасштабного вторжения России общие боевые потери врага ориентировочно составили около 466 тыс. 150 человек.

Среди уничтоженной и пораженной военной техники противника за это время, в частности 7 тыс. 279 танков (за минувшие сутки - 11), 13 тыс. 991 боевая бронированная машина (за минувшие сутки - 20) и 11 тыс. 948 артиллерийских систем (за минувшие сутки - 43).

За прошедшие сутки произошло 88 боевых столкновений. Враг нанес 32 ракетных и 64 авиационных удара, совершил 60 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям украинских войск и населенных пунктах.

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