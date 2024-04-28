По словам главы крупнейшего американского банка, Путин использует "ядерный шантаж", чтобы достичь своей цели.

Глава JPMorgan (крупнейший по размерам активов банковский холдинг США - УНИАН) Джейми Даймон заявил, что победа России в Украине может бросить мир в беспорядок, изменить мировую экономику, спровоцировать распространение ядерного оружия и другие конфликты, пишет Business Insider.

"Это может стать потенциальной катастрофой", - подчеркнул он в интервью The Wall Street Journal.

По его словам, РФ вторглась на территорию свободной, демократической страны и угрожает ядерной войной, чтобы сдержать сопротивление.

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"У нас никогда раньше не было ядерного шантажа, и это также учит весь мир, что, возможно, иметь ядерное оружие - это очень хорошо, потому что люди будут тебя бояться - ты можешь издеваться над соседом, если тебе этого хочется", - отметил он.

Руководитель крупнейшего американского банка предупредил, если Россия выиграет в войне с Украиной, то другие страны могут усомниться в том, смогут ли их защитить США от военных нападений или оказать поддержку на "экономическом поле боя".

"Я немного обеспокоен тем, что если Россия выиграет эту войну, вы увидите, как мир войдет в небольшой хаос, поскольку люди будут перестраивать альянсы и экономические отношения", - подчеркнул Даймон.

В издании добавили, что банкир уже давно обеспокоен неспокойной глобальной средой.

"Геополитическая ситуация является, пожалуй, самой сложной и опасной со времен Второй мировой войны", - заявил он в Экономическом клубе Нью-Йорка и добавил, что мировой порядок "бросает вызов".

Журналисты напомнили, что в сентябре Даймон назвал российско-украинскую войну самой большой опасностью для мира. Он подчеркнул, что эта борьба может стать "точкой перелома для свободного демократического мира", и добавил, что не существует "никаких правил игры" для навигации в нынешних геополитических перестрелках.

Война в Украине: последние новости

Ранее издание Sky News объяснило, почему россияне нацелились на Часов Яр. Известно, что для украинских военных эта позиция является очень важной, ведь город использовался как опорный пункт еще с 2014 года.

"Существует еще одна причина, почему Россия нацелилась на город. Захват Часового Яра открыл бы путь к более широкому наступлению России в Донецкой области, которая сейчас на 50% находится под российским контролем. Россия уже достигла окрестностей Часов Яра, и украинские официальные лица предупредили, что Москва хочет захватить город к российскому военному празднику 9 мая", - подчеркнули в издании.

В свою очередь командир второго штурмового батальона 3-й ОШБр Дмитрий Кухарчук рассказал о большой проблеме на фронте. По его словам, на фронте не хватает человеческого ресурса.

"Силы обороны Украины ситуацию сдерживают, но на самом деле ситуация очень тяжелая. Я думаю, что вы сами видите, как обновляется карта DeepState, и видите, какое количество украинских территорий просто уничтожается. Она уничтожается вместе с гражданскими людьми, вместе с военными. Мы стоим, но есть большая проблема", - отметил он.

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