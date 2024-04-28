Рассказываем, как ездить, чтобы экономить бензин на "механике" или с коробкой "автомат".

Эксплуатация транспортного средства всегда напрямую связана с его эффективностью. Однако затратность содержания является одним из главных факторов при использовании авто. В этой статье УНИАН расскажет, как уменьшить расход топлива на бензине простыми методами, доступными каждому.

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Как экономить бензин на механике

Каждый водитель ежедневно задается вопросом: "Как экономить бензин?". Существует огромное количество разных способов и ухищрений как экономнее расходовать бензин, но все они, конечно, зависят от марки и модели вашего авто.

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Современные коробки передач являются максимально прогрессивными механизмами в отношении экономии топлива, однако не все зависит от самого авто. В отличие от автоматических и полуавтоматических коробок передач в механике все зависит от водителя.

Сократить расход топлива на автомобилях с механической коробкой передач можно следующим образом:

Не превышать обороты при переключениях передач

Переводить в нейтраль при стоянке

Ездить без резких рывков и торможений

Соблюдать "крейсерскую скорость"

Плавно работать педалью сцепления при старте

Использовать бортовой компьютер

Бортовой компьютер создан, чтобы помочь с управлением авто, а селектор КПП и сцепление - главные инструменты в контроле оборотов, а значит и в контроле расхода бензина.

Как экономить бензин на автомате

Правила для автоматических коробок передач совершенно отличаются от тех, что созданы для "механики". В них используются электронные программы, присутствие водителя в процессе переключения передач сведено к минимуму. Компьютер, содержащий информацию, как экономнее расходовать бензин, и как ездить, чтобы экономить бензин, сам выполняет за водителя большую часть рутины, однако повысить эффективность все таки можно.

Так как ездить чтобы экономить бензин? Запоминайте несколько лайфхаков:

Пользуйтесь бортовым компьютером

Соблюдайте равномерный набор скорости

Не перегружайте коробку передач

Старайтесь делать меньше резких стартов

Совет, как сделать, чтобы машина меньше ела бензина, заключается в простых правилах, доступных и понятных каждому. Мягкие и спокойные старты автомобиля а также эксплуатирование его на умеренных скоростях - основной принцип экономии топлива.

С какой скоростью нужно ехать, чтобы экономить бензин - вопрос для каждого автомобиля индивидуальный, так как все зависит от множества факторов, от возлагаемых задач до погодных условий, но в среднем рекомендуемая скорость схожа со скоростью, обозначенной на знаках дорожного движения.

Как уменьшить расход топлива на бензине еще

Издание express-co пишет, что современные автомобили с установленной системой спутниковой навигации, вероятно, будут иметь инструмент оповещения о дорожном движении в реальном времени, который сканирует пробки и аварии. Включение этой функции может дать автомобилистам возможность ехать только по свободным дорогам, избегая необходимости стоять в пробке и просто так "жечь" топливо. То же самое касается и неверно выбранного пути - с навигатором у вас получится сразу выбрать нужный маршрут и не ездить кругами, теряясь в улицах и переулках, тем самым тратя драгоценный бензин на лишние движения.

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